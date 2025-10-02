5 октября в рамках 24 тура Высшей лиги Беларуси «Ислочь» примет «Слуцк». Для хозяев это шанс закрепиться в зоне верхней части таблицы, в то время как гости продолжают бороться за выживание.

«Ислочь»

Минская команда проводит стабильный сезон и находится на 6-м месте с 39 очками. Несмотря на недавнее поражение от «Динамо» Минск (1:2), «Ислочь» выглядит уверенно: в последних 8 турах команда неизменно забивает. Лидер атак Александр Шестюк – один из лучших форвардов чемпионата, имеющий 17 голов в 24 встречах. Сильной стороной коллектива остается атакующая мощь: 40 забитых голов – лучший показатель лиги. Однако оборона не всегда надежна: 6 пропущенных в пяти встречах указывают на определенные проблемы при позиционной защите.

«Слуцк»

Гости переживают тяжелый период, занимая 15-е место с 13 очками. Команда проиграла четыре матча подряд, включая поражения от «Минска» (0:3) и «БАТЭ» (0:3). В атаке ярко выраженных лидеров нет: лучший бомбардир – Илья Грищенко, забивший всего 4 мяча за сезон. В последних 5 встречах «Слуцк» не забил ни одного гола и пропустил 11. Проблемы в атаке и обороне делают команду одним из главных аутсайдеров чемпионата.

Факты о командах

«Ислочь»

39 очков после 23 туров

Лучшая атака чемпионата – 40 голов

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 8 матчах подряд

«Слуцк»

13 очков после 22 туров

4 поражения подряд

В среднем: 0.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Не забивает 5 матчей подряд

Прогноз на матч «Ислочь» – «Слуцк»

Хозяева подходят к игре в качестве явных фаворитов. Их атакующая линия в лице Шестюка и компании уверенно действует против любой защиты, тогда как «Слуцк» демонстрирует полное отсутствие результативности. Принимая во внимание разницу в классе, форму и психологическое состояние соперников, «Ислочь» должна контролировать ход встречи и добиваться победы без особых проблем. С учетом слабости атаки гостей велика вероятность низкой результативности с их стороны.

Рекомендации для прогноза