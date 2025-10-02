Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ислочь» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.65

02 октября 2025 9:40
Ислочь - Слуцк
03 окт. 2025, пятница 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Ислочь»
Сделать ставку

5 октября в рамках 24 тура Высшей лиги Беларуси «Ислочь» примет «Слуцк». Для хозяев это шанс закрепиться в зоне верхней части таблицы, в то время как гости продолжают бороться за выживание.

«Ислочь»

Минская команда проводит стабильный сезон и находится на 6-м месте с 39 очками. Несмотря на недавнее поражение от «Динамо» Минск (1:2), «Ислочь» выглядит уверенно: в последних 8 турах команда неизменно забивает. Лидер атак Александр Шестюк – один из лучших форвардов чемпионата, имеющий 17 голов в 24 встречах. Сильной стороной коллектива остается атакующая мощь: 40 забитых голов – лучший показатель лиги. Однако оборона не всегда надежна: 6 пропущенных в пяти встречах указывают на определенные проблемы при позиционной защите.

«Слуцк»

Гости переживают тяжелый период, занимая 15-е место с 13 очками. Команда проиграла четыре матча подряд, включая поражения от «Минска» (0:3) и «БАТЭ» (0:3). В атаке ярко выраженных лидеров нет: лучший бомбардир – Илья Грищенко, забивший всего 4 мяча за сезон. В последних 5 встречах «Слуцк» не забил ни одного гола и пропустил 11. Проблемы в атаке и обороне делают команду одним из главных аутсайдеров чемпионата.

Факты о командах

«Ислочь»

  • 39 очков после 23 туров
  • Лучшая атака чемпионата – 40 голов
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 матчах подряд

«Слуцк»

  • 13 очков после 22 туров
  • 4 поражения подряд
  • В среднем: 0.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не забивает 5 матчей подряд

Личные встречи
40% (8)
25% (5)
35% (7)
30
Забитых мячей
23
1.5
В среднем за матч
1.15
4:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Слуцк
1 : 2
26.07.2025
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Слуцк
1 : 1
17.05.2025
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Ислочь
0 : 0
01.09.2024
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 3
21.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
0 : 0
01.10.2023
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Слуцк
1 : 1
12.05.2023
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Слуцк
2 : 4
06.08.2022
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Ислочь
1 : 2
19.03.2022
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Ислочь
2 : 0
16.10.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Слуцк
2 : 1
30.05.2021
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Слуцк
2 : 1
17.07.2020
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Ислочь
2 : 3
05.04.2020
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Ислочь
0 : 1
23.08.2019
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Слуцк
1 : 3
21.04.2019
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
0 : 1
24.11.2018
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Ислочь
0 : 1
30.06.2018
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Слуцк
1 : 3
22.10.2017
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Ислочь
1 : 2
03.06.2017
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 0
27.11.2016
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Слуцк
2 : 2
02.07.2016
Ислочь
Показать все

Прогноз на матч «Ислочь» – «Слуцк»

Хозяева подходят к игре в качестве явных фаворитов. Их атакующая линия в лице Шестюка и компании уверенно действует против любой защиты, тогда как «Слуцк» демонстрирует полное отсутствие результативности. Принимая во внимание разницу в классе, форму и психологическое состояние соперников, «Ислочь» должна контролировать ход встречи и добиваться победы без особых проблем. С учетом слабости атаки гостей велика вероятность низкой результативности с их стороны.

Рекомендации для прогноза

  • Победа «Ислочь» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Слуцка» меньше 1 – коэффициент 1.70

1.65
Победа «Ислочь»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Слуцк Ислочь
Другие прогнозы
02.10.2025
19:30
1.52
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
Динамо Мх - Ростов
Тотал меньше 2.5 голов
02.10.2025
19:45
2.10
Лига Европы, 2 тур
ФКСБ - Янг Бойз
Победа ФКСБ
02.10.2025
19:45
1.95
Лига Европы, 2 тур
Виктория - Мальме
Победа «Виктории»
02.10.2025
19:45
2.05
Лига конференций, 1 тур
Динамо К - Кристал Пэлас
Победа «Кристал Пэлас»
02.10.2025
19:45
3.65
Лига конференций, 1 тур
Омония - Майнц
Победа «Омонии»
02.10.2025
19:45
1.70
Лига Европы, 2 тур
Рома - Лилль
Победа «Ромы»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 