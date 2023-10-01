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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Слуцк
Ислочь - Слуцк: обзор матча 01 октября 2023
Ислочь
01.10.2023, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Слуцк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Слуцк
85'
Замена
A. Gafar
️️️️
В. Сычев
Замена
В. Булмага
️️️️
В. Сенько
70'
Замена
Д. Митрофанов
️️️️
О. Патоцкий
61'
Замена
В. Пигас
️️️️
Ф. Ибрахим
52'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
Г. Ровдо
46'
21'
Желтая карточка
K. Kotov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Слуцк
1
Артур Малиевский
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
9
Владислав Сычев
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
70
Денис Митрофанов
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
29
Илья Дубинец
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
15
Андрей Рум
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
4-1-2-2-1
28
Свирский
33
Ибрахим
4
Калачев
6
Родионов
33
Скроботов
8
Гуз
9
Сенько
91
Патоцкий
21
Журавлев
7
Ровдо
15
Макась
3-4-2-1
1
Малиевский
16
Заяц
12
Былинкин
20
Образов
26
8
Русак
17
Глебко
9
Сычев
23
Яроцкий
9
Пушняков
33
Вергейчик
33
Ибрахим
32
Пигас
32
Пигас
33
Ибрахим
9
Сенько
22
Булмага
22
Булмага
9
Сенько
91
Патоцкий
70
Митрофанов
70
Митрофанов
91
Патоцкий
7
Ровдо
8
Латыхов
8
Латыхов
7
Ровдо
9
Сычев
77
77
9
Сычев
Остались в запасе
Ислочь
Слуцк
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
30
Boris Pankratov
ВР
29
Илья Дубинец
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
15
Андрей Рум
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
29
Илья Дубинец
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
15
Андрей Рум
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Ислочь - Слуцк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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