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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Слуцк
Ислочь - Слуцк: обзор матча 01 сентября 2024
Ислочь
01.09.2024, воскресенье, 15:30
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Слуцк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Слуцк
90'
+1
Желтая карточка
Н. Былинкин
Желтая карточка
М. Ковель
88'
Замена
Р. Алии
️️️️
В. Сенько
82'
71'
Замена
И. Тишуров
️️️️
А. Буньон
Замена
А. Бутько
️️️️
А. Шестюк
57'
57'
Замена
В. Сычев
️️️️
Н. Мельников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
7
Глеб Ровдо
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Артур Буньон
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
11
Никита Мельников
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
4-1-2-2-1
28
Свирский
33
Ибрахим
6
Родионов
5
Ковель
99
Юдчиц
22
Булмага
77
Кравченко
9
Сенько
6
Гоманов
7
Ровдо
9
Шестюк
2-3-2-1-2
26
Шпаковский
12
Былинкин
20
Мартьянов
28
Михнюк
27
Курлович
29
Дубинец
16
Семенов
18
Буньон
9
Пушняков
37
Цепенков
11
Мельников
9
Сенько
8
Алии
8
Алии
9
Сенько
9
Шестюк
70
Бутько
70
Бутько
9
Шестюк
11
Мельников
9
Сычев
9
Сычев
11
Мельников
18
Буньон
17
Тишуров
17
Тишуров
18
Буньон
Остались в запасе
Ислочь
Слуцк
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
15
Александр Макась
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
15
Александр Макась
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Ислочь - Слуцк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
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