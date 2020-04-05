Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Слуцк
Ислочь - Слуцк: обзор матча 05 апреля 2020
Ислочь
05.04.2020, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Слуцк
48'
А. Макась
58'
А. Макась
16'
S. Koanda
61'
E. Semenov
74'
A. Gafar (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - Слуцк
87'
Вторая желтая
M. Buraev
84'
Желтая карточка
A. Serdyuk
Желтая карточка
А. Макась
80'
80'
Замена
A. Serdyuk
️️️️
A. Gafar
Замена
O. Papush
️️️️
С. Карпович
78'
74'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
A. Gafar
71'
Желтая карточка
M. Buraev
71'
Замена
А. Анюкевич
️️️️
S. Koanda
Замена
N. Yanush
️️️️
S. Tsveiba
65'
61'
ГОЛ! 2:2!
E. Semenov
Пас отдал
V. Trubila
ГОЛ! 2:1!
А. Макась
Пас отдал
С. Карпович
58'
Желтая карточка
A. Yanushkevich
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Макась
Пас отдал
D. Komarovsky
48'
16'
ГОЛ! 0:1!
S. Koanda
Пас отдал
Ю. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
0
S. Tsveiba
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
15
Александр Макась
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
8
Сослан Такулов
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
0
V. Trubila
ЦЗ
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
0
M. Buraev
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
22
Евгений Велько
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Ислочь
0
O. Papush
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
23
Ivan Gomozov
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
0
N. Yanush
ЦФ
Слуцк
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
0
A. Serdyuk
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
3-2-1-3
1
Хаткевич
33
Карпович
0
13
Стефен
18
0
91
Патоцкий
95
Янсане
15
15
Макась
3-2-3-2
30
18
0
25
8
Такулов
20
Образов
0
8
10
Козлов
77
22
Велько
33
Карпович
0
0
33
Карпович
0
0
0
0
18
14
Анюкевич
14
Анюкевич
18
77
0
0
77
Остались в запасе
Ислочь
Слуцк
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
23
Ivan Gomozov
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
23
Igor Bobko
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
Остались в запасе
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
23
Ivan Gomozov
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
Остались в запасе
23
Igor Bobko
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Ислочь - Слуцк
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
Новости команд
Все
Ислочь
Слуцк
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Белшина» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Белшины» и «Ислочи» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Белшина» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Белшины» и «Ислочи» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025
2025.11.22 12:50
«Арсенал Дзержинск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.21 11:36
«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025
2025.11.02 14:50
«Динамо Минск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.11.01 11:21
«Гомель» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025
2025.10.25 16:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+