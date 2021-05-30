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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Ислочь
Слуцк - Ислочь: обзор матча 30 мая 2021
Слуцк
30.05.2021, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ислочь
34'
С. Альфред
76'
С. Альфред
80'
D. Komarovsky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Ислочь
Замена
К. Вергейчик
️️️️
С. Альфред
87'
Замена
Н. Былинкин
️️️️
В. Бочеров
87'
80'
ГОЛ! 2:1!
D. Komarovsky
79'
Замена
В. Пигас
️️️️
А. Ковалев
ГОЛ! 2:0!
С. Альфред
76'
Замена
E. Semenov
️️️️
С. Глебко
71'
Замена
I. Bobko
️️️️
А. Потапенко
71'
Желтая карточка
Д. Сасин
61'
61'
Замена
M. Ermakov
️️️️
Ю. Козыренко
52'
Желтая карточка
Р. Лисакович
38'
Желтая карточка
А. Ковалев
ГОЛ! 1:0!
С. Альфред
34'
Замена
Д. Харитонов
️️️️
И. Брановец
32'
19'
Замена
️️️️
Д. Лисакович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Shota Gvazava
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
Ислочь
25
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
16
Владислав Василючек
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Слуцк
12
Дмитрий Харитонов
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
23
Igor Bobko
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Ислочь
33
Андрей Синенко
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
77
Egor Kirillov
ЦФ
0
M. Ermakov
ЦФ
20
Aleksandr Korzun
ЦФ
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
3-1-1-2-4
5
Жевнеров
4
Ращеня
20
Образов
15
Бочеров
44
Бутаревич
17
Потапенко
77
Сасин
7
30
Брановец
17
Глебко
29
Альфред
3-1-1-3-3
3
Глущенков
50
Шалашников
25
Дибанго
10
Лисакович
91
Патоцкий
11
Гуренко
7
Козыренко
17
Ковалев
15
9
Морозов
16
Василючек
15
Бочеров
12
Былинкин
12
Былинкин
15
Бочеров
30
Брановец
12
Харитонов
12
Харитонов
30
Брановец
17
Потапенко
23
23
17
Потапенко
17
Глебко
8
8
17
Глебко
29
Альфред
33
Вергейчик
33
Вергейчик
29
Альфред
17
Ковалев
32
Пигас
32
Пигас
17
Ковалев
7
Козыренко
0
0
7
Козыренко
11
Лисакович
11
Лисакович
Остались в запасе
Слуцк
Ислочь
15
Андрей Рум
ПЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
77
Egor Kirillov
ЦФ
33
Андрей Синенко
ВР
20
Aleksandr Korzun
ЦФ
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
15
Андрей Рум
ПЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
Остались в запасе
77
Egor Kirillov
ЦФ
33
Андрей Синенко
ВР
20
Aleksandr Korzun
ЦФ
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча Слуцк - Ислочь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
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