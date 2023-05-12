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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Ислочь
Слуцк - Ислочь: обзор матча 12 мая 2023
Слуцк
12.05.2023, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ислочь
55'
Я. Яроцкий
51'
Д. Митрофанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Ислочь
Желтая карточка
А. Крень
90'
+2
Замена
В. Сычев
️️️️
С. Глебко
88'
85'
Замена
М. Артюх
️️️️
В. Сенько
Замена
А. Крень
️️️️
Я. Яроцкий
85'
Желтая карточка
И. Заяц
67'
Замена
A. Gafar
️️️️
К. Вергейчик
62'
ГОЛ! 1:1!
Я. Яроцкий
55'
Желтая карточка
Н. Былинкин
53'
Замена
K. Kotov
️️️️
М. Сачковский
53'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Митрофанов
46'
Желтая карточка
В. Журавлев
39'
Замена
А. Гуз
️️️️
Д. Сибилев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
16
Владислав Василючек
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
55
Дмитрий Гирс
ПВ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
71
Андрей Крень
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Ислочь
54
Егор Генералов
ВР
21
Владислав Журавлев
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
2-2-3-3
16
Василючек
55
12
Былинкин
28
Михнюк
17
Глебко
23
Яроцкий
9
Пушняков
55
Гирс
16
Заяц
33
Вергейчик
74
Сачковский
3-2-3-1-1
28
Свирский
4
Калачев
6
Родионов
33
Ибрахим
6
Сибилев
22
Булмага
9
Сенько
91
Патоцкий
6
Гоманов
7
Ровдо
70
Митрофанов
23
Яроцкий
71
Крень
71
Крень
23
Яроцкий
17
Глебко
9
Сычев
9
Сычев
17
Глебко
74
Сачковский
26
26
74
Сачковский
33
Вергейчик
77
77
33
Вергейчик
6
Сибилев
8
Гуз
8
Гуз
6
Сибилев
9
Сенько
77
Артюх
77
Артюх
9
Сенько
Остались в запасе
Слуцк
Ислочь
30
Boris Pankratov
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
54
Егор Генералов
ВР
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Слуцк - Ислочь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
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