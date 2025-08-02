Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«МЛ Витебск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.62

02 августа 2025 10:32
МЛ Витебск - Слуцк
03 авг. 2025, воскресенье 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Победа «МЛ Витебск»
Сделать ставку

3 августа в Витебске состоится матч 16-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором местный «МЛ Витебск» примет «Слуцк». Хозяева уверенно возглавляют таблицу и продолжают идти без поражений, тогда как гости борются за выживание и проиграли две последние игры с крупным счeтом. «МЛ Витебск» показывает надeжную игру в обороне и стабильно реализует моменты, в то время как «Слуцк» допускает слишком много ошибок в защите.

«МЛ Витебск»

Лидер чемпионата подходит к матчу в превосходной форме. Команда не проигрывает в 15 матчах подряд, а победная серия насчитывает уже 4 игры. В последних турах «МЛ Витебск» обыграл «Динамо Минск» и «Гомель» с одинаковым счeтом 2:0, а также уверенно прошeл соперников в Кубке. Особенно стоит отметить работу в обороне – всего 1 пропущенный мяч в 5 последних играх. Атакующая линия действует эффективно, забивая в среднем 1.6 мяча за матч.

«Слуцк»

Команда борется за выживание и занимает лишь 14-е место в таблице. В чемпионате «Слуцк» уступил в двух последних матчах с общим счeтом 0:6. Несмотря на победу в Кубке над «Островцом» и результативную игру в товарищеских встречах, в чемпионате у коллектива серьeзные проблемы как в атаке, так и в защите. За 5 туров – 5 забитых и 9 пропущенных мячей, а выездные матчи проходят особенно тяжело.

Факты о командах:

«МЛ Витебск»

  • Победа в 4 последних матчах
  • Не проигрывает в 15 матчах подряд
  • Лучшая разница мячей в турнире (+20)
  • В среднем: 1.60 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 5 последних матчах

«Слуцк»

  • Проиграл 2 последних матча чемпионата с общим счeтом 0:6
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • 14 место в турнирной таблице с 11 очками
  • Победа только в одном из 6 последних матчей

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
МЛ Витебск
1 : 0
03.08.2025
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Слуцк
0 : 1
16.03.2025
МЛ Витебск

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Слуцк»

Хозяева показывают доминирующий футбол и справедливо считаются фаворитами встречи. Учитывая надeжность обороны «Витебска» и слабую реализацию моментов у «Слуцка», победа хозяев без пропущенных мячей выглядит логичным развитием событий. При этом гости способны на борьбу, но класс команд на данном этапе не сопоставим.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «МЛ Витебск» – коэффициент 1.62
  • «МЛ Витебск» не пропустит – коэффициент 2.10

1.62
Победа «МЛ Витебск»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Слуцк МЛ Витебск
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 