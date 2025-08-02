3 августа в Витебске состоится матч 16-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором местный «МЛ Витебск» примет «Слуцк». Хозяева уверенно возглавляют таблицу и продолжают идти без поражений, тогда как гости борются за выживание и проиграли две последние игры с крупным счeтом. «МЛ Витебск» показывает надeжную игру в обороне и стабильно реализует моменты, в то время как «Слуцк» допускает слишком много ошибок в защите.

«МЛ Витебск»

Лидер чемпионата подходит к матчу в превосходной форме. Команда не проигрывает в 15 матчах подряд, а победная серия насчитывает уже 4 игры. В последних турах «МЛ Витебск» обыграл «Динамо Минск» и «Гомель» с одинаковым счeтом 2:0, а также уверенно прошeл соперников в Кубке. Особенно стоит отметить работу в обороне – всего 1 пропущенный мяч в 5 последних играх. Атакующая линия действует эффективно, забивая в среднем 1.6 мяча за матч.

«Слуцк»

Команда борется за выживание и занимает лишь 14-е место в таблице. В чемпионате «Слуцк» уступил в двух последних матчах с общим счeтом 0:6. Несмотря на победу в Кубке над «Островцом» и результативную игру в товарищеских встречах, в чемпионате у коллектива серьeзные проблемы как в атаке, так и в защите. За 5 туров – 5 забитых и 9 пропущенных мячей, а выездные матчи проходят особенно тяжело.

Факты о командах:

«МЛ Витебск»

Победа в 4 последних матчах

Не проигрывает в 15 матчах подряд

Лучшая разница мячей в турнире (+20)

В среднем: 1.60 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

Не пропускает в 5 последних матчах

«Слуцк»

Проиграл 2 последних матча чемпионата с общим счeтом 0:6

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

14 место в турнирной таблице с 11 очками

Победа только в одном из 6 последних матчей

Прогноз на матч «МЛ Витебск» – «Слуцк»

Хозяева показывают доминирующий футбол и справедливо считаются фаворитами встречи. Учитывая надeжность обороны «Витебска» и слабую реализацию моментов у «Слуцка», победа хозяев без пропущенных мячей выглядит логичным развитием событий. При этом гости способны на борьбу, но класс команд на данном этапе не сопоставим.

Рекомендованные ставки: