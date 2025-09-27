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  • «Слуцк» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«Слуцк» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 13:50
Слуцк
27.09.2025, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Витебск
12' З. Червяков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
6
Артем Толкин
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
78
Артем Соколовский
ЦП
18
Артур Буньон
ЦП
45
N. Dragutinovic
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
17
Евгений Новых
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
14
Захар Червяков
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Максим Разумов
Слуцк
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
71
Андрей Крень
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
97
Василий Чернявский
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
3-2-2-2
30
Брановец
3
Дубатовка
6
Толкин
6
Храленков
40
Хрисанфов
27
Курлович
78
Соколовский
18
Буньон
9
Грищенко
45
2-4-2-2
77
Гущенко
3
Жумаев
23
Наумов
17
Новых
26
Тихоновский
20
Краснов
22
Скибский
55
Гирс
80
Ксенофонтов
33
Горбачик
14
Червяков
45
10
Жумабеков
10
Жумабеков
45
6
Храленков
15
Рум
15
Рум
6
Храленков
40
Хрисанфов
71
Крень
71
Крень
40
Хрисанфов
78
Соколовский
8
Ануфриев
8
Ануфриев
78
Соколовский
27
Курлович
42
Бурак
42
Бурак
27
Курлович
26
Тихоновский
22
Егоров
22
Егоров
26
Тихоновский
14
Червяков
15
15
14
Червяков
33
Горбачик
7
Лисовский
7
Лисовский
33
Горбачик
80
Ксенофонтов
37
Радиковский
37
Радиковский
80
Ксенофонтов
Остались в запасе
Слуцк
Витебск
12
Никита Былинкин
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
1
Иван Новичков
ВР
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
Главный тренер
Максим Разумов
Остались в запасе
12
Никита Былинкин
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
Главный тренер
Максим Разумов
Статистика матча Слуцк - Витебск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Витебска», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Витебск»

«Слуцк» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Слуцк
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