27.09.2025, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Слуцк
Слуцк
3-2-2-2
30
Брановец
3
Дубатовка
6
Толкин
6
Храленков
40
Хрисанфов
27
Курлович
78
Соколовский
18
Буньон
9
Грищенко
45
2-4-2-2
77
Гущенко
3
Жумаев
23
Наумов
17
Новых
26
Тихоновский
20
Краснов
22
Скибский
55
Гирс
80
Ксенофонтов
33
Горбачик
14
Червяков
45
10
Жумабеков
10
Жумабеков
45
6
Храленков
15
Рум
15
Рум
6
Храленков
40
Хрисанфов
71
Крень
71
Крень
40
Хрисанфов
78
Соколовский
8
Ануфриев
8
Ануфриев
78
Соколовский
27
Курлович
42
Бурак
42
Бурак
27
Курлович
26
Тихоновский
22
Егоров
22
Егоров
26
Тихоновский
14
Червяков
15
15
14
Червяков
33
Горбачик
7
Лисовский
7
Лисовский
33
Горбачик
80
Ксенофонтов
37
Радиковский
37
Радиковский
80
Ксенофонтов
Остались в запасе
Слуцк
Витебск
12
Никита Былинкин
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
1
Иван Новичков
ВР
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
Главный тренер
Максим Разумов
Остались в запасе
12
Никита Былинкин
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
Главный тренер
Максим Разумов
Статистика матча Слуцк - Витебск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Витебска», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Витебск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»