Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Витебска», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Витебск»