«Слуцк» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.68

12 сентября 2025 10:13
Слуцк - БАТЭ
13 сент. 2025, суббота 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
13 сентября в рамках 21-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» на своeм поле примет БАТЭ. Обе команды находятся в нижней части таблицы, но при этом имеют разный вектор движения: хозяева продолжают серию неудач, а гости постепенно стабилизируют игру и набирают очки.

«Слуцк»

Команда проводит крайне слабый отрезок в чемпионате – всего одно очко в пяти последних турах и нулевая результативность в двух подряд играх. Оборона также оставляет желать лучшего: в последних пяти встречах команда пропустила семь мячей, а в выездном матче против «Славии Мозырь» не показала признаков прогресса. Илья Грищенко остаeтся единственным светлым пятном в атаке, но и он не забивал в последних турах. Кроме того, «Слуцк» проиграл четыре из последних шести домашних матчей и находится на 14-м месте – в зоне риска вылета.

БАТЭ

Команда из Борисова после провального старта начала набирать форму. В трeх последних матчах БАТЭ не проигрывает и стабильно забивает – восемь голов за этот отрезок. При этом оборона всe ещe нестабильна: двенадцать пропущенных мячей в последних пяти турах – один из худших показателей в лиге. Однако атакующий потенциал позволяет добиваться положительного результата даже в напряжeнных матчах – ничья с «Динамо Минск» (2:2) и волевая победа над «Гомелем» (3:2) стали знаковыми.

Факты о командах

«Слуцк»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах
  • Всего 2 гола за 5 последних игр
  • В среднем: 0.40 забито, 1.40 пропущено (за 5 матчей)
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд

БАТЭ

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 последних играх подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 2.40 пропущено (за 5 матчей)
  • Пропускает в 13 матчах подряд в Высшей лиге

Личные встречи
9% (2)
4% (1)
87% (20)
12
Забитых мячей
62
0.52
В среднем за матч
2.7
1:0
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  4:3
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
БАТЭ
2 : 0
25.04.2025
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Слуцк
0 : 1
26.10.2024
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
БАТЭ
6 : 0
31.05.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
4 : 3
29.10.2023
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Слуцк
1 : 0
04.06.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Слуцк
0 : 0
08.10.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
4 : 0
29.06.2022
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Слуцк
3 : 4
16.07.2021
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
БАТЭ
3 : 0
14.03.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Слуцк
1 : 3
20.09.2020
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
3 : 0
16.05.2020
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Слуцк
0 : 3
05.10.2019
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
3 : 0
24.05.2019
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Слуцк
0 : 1
02.09.2018
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
3 : 1
28.04.2018
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
6 : 0
23.09.2017
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Слуцк
1 : 0
14.05.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Слуцк
0 : 2
10.09.2016
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
БАТЭ
3 : 0
08.05.2016
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
4 : 1
08.11.2015
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Слуцк
0 : 1
05.07.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Слуцк
1 : 3
18.07.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
3 : 0
10.05.2014
Слуцк
Показать все

Прогноз на матч «Слуцк» – БАТЭ

Ожидается матч с преимуществом гостей. «Слуцк» испытывает очевидные трудности в атаке и редко угрожает чужим воротам, тогда как БАТЭ компенсирует слабую оборону агрессивной и результативной игрой впереди. Вполне вероятно, что борисовский клуб воспользуется слабыми сторонами соперника и как минимум не проиграет. При этом с учeтом нестабильности в защите БАТЭ и статистики их пропущенных голов, не стоит исключать и результативный матч с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки:

  • БАТЭ не проиграет – коэффициент 1.28
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.15

Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Слуцк
