13 сентября в рамках 21-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» на своeм поле примет БАТЭ. Обе команды находятся в нижней части таблицы, но при этом имеют разный вектор движения: хозяева продолжают серию неудач, а гости постепенно стабилизируют игру и набирают очки.

«Слуцк»

Команда проводит крайне слабый отрезок в чемпионате – всего одно очко в пяти последних турах и нулевая результативность в двух подряд играх. Оборона также оставляет желать лучшего: в последних пяти встречах команда пропустила семь мячей, а в выездном матче против «Славии Мозырь» не показала признаков прогресса. Илья Грищенко остаeтся единственным светлым пятном в атаке, но и он не забивал в последних турах. Кроме того, «Слуцк» проиграл четыре из последних шести домашних матчей и находится на 14-м месте – в зоне риска вылета.

БАТЭ

Команда из Борисова после провального старта начала набирать форму. В трeх последних матчах БАТЭ не проигрывает и стабильно забивает – восемь голов за этот отрезок. При этом оборона всe ещe нестабильна: двенадцать пропущенных мячей в последних пяти турах – один из худших показателей в лиге. Однако атакующий потенциал позволяет добиваться положительного результата даже в напряжeнных матчах – ничья с «Динамо Минск» (2:2) и волевая победа над «Гомелем» (3:2) стали знаковыми.

Факты о командах

«Слуцк»

Не выигрывает в 7 последних матчах

Всего 2 гола за 5 последних игр

В среднем: 0.40 забито, 1.40 пропущено (за 5 матчей)

Пропускает в 3 последних матчах подряд

БАТЭ

Не проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 3 последних играх подряд

В среднем: 1.60 забито, 2.40 пропущено (за 5 матчей)

Пропускает в 13 матчах подряд в Высшей лиге

Прогноз на матч «Слуцк» – БАТЭ

Ожидается матч с преимуществом гостей. «Слуцк» испытывает очевидные трудности в атаке и редко угрожает чужим воротам, тогда как БАТЭ компенсирует слабую оборону агрессивной и результативной игрой впереди. Вполне вероятно, что борисовский клуб воспользуется слабыми сторонами соперника и как минимум не проиграет. При этом с учeтом нестабильности в защите БАТЭ и статистики их пропущенных голов, не стоит исключать и результативный матч с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки: