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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - БАТЭ
Слуцк - БАТЭ: обзор матча 04 июня 2023
Слуцк
04.06.2023, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
БАТЭ
41'
С. Пушняков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - БАТЭ
90'
+2
Вторая желтая
Д. Гречихо
Замена
P. Grechishko
️️️️
С. Глебко
82'
Замена
К. Вергейчик
️️️️
K. Kotov
78'
70'
Желтая карточка
Д. Гречихо
70'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
Я. Орешкевич
Замена
Н. Мельников
️️️️
А. Крень
61'
59'
Желтая карточка
З. Волков
46'
Замена
А. Французов
️️️️
А. Шестюк
ГОЛ! 1:0!
С. Пушняков
Пас отдал
Я. Яроцкий
41'
39'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
Д. Антилевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
16
Владислав Василючек
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
71
Андрей Крень
ОП
28
Иван Михнюк
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
55
Дмитрий Гирс
ПВ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Шериф Жимо
ЛЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
9
Александр Шестюк
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
9
Владислав Сычев
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
БАТЭ
35
Матвей Коврук
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
80
Артем Концевой
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
2-1-3-3-1
16
Василючек
12
Былинкин
16
Заяц
71
Крень
28
Михнюк
26
17
Глебко
23
Яроцкий
9
Пушняков
55
Гирс
74
Сачковский
3-3-1-1-2
47
Кудравец
24
Бане
20
Волков
5
Мартынов
44
Малькевич
15
Бочеров
14
Жимо
19
Гречихо
55
Громыко
90
Антилевский
9
Шестюк
17
Глебко
55
55
17
Глебко
26
33
Вергейчик
33
Вергейчик
26
71
Крень
11
Мельников
11
Мельников
71
Крень
Орешкевич
10
Шарковский
10
Шарковский
Орешкевич
90
Антилевский
15
Орешкевич
15
Орешкевич
90
Антилевский
9
Шестюк
89
Французов
89
Французов
9
Шестюк
Остались в запасе
Слуцк
БАТЭ
30
Boris Pankratov
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
9
Владислав Сычев
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
35
Матвей Коврук
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
9
Владислав Сычев
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Слуцк - БАТЭ
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
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