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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Слуцк
БАТЭ - Слуцк: обзор матча 29 июня 2022
БАТЭ
29.06.2022, среда, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Слуцк
30'
В. Громыко
38'
С. Драгун
52'
С. Драгун
77'
Н. Некрасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Слуцк
90'
Желтая карточка
Ю. Остроух
87'
Замена
Y. Kouassi
️️️️
К. Вергейчик
79'
Замена
Д. Образов
️️️️
Е. Велько
ГОЛ! 4:0!
Н. Некрасов
77'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
В. Громыко
75'
71'
Замена
С. Глебко
️️️️
А. Выскребенцев
Желтая карточка
В. Громыко
70'
Замена
А. Французов
️️️️
В. Малькевич
67'
64'
Замена
М. Санец
️️️️
Д. Гирс
Замена
И. Василевич
️️️️
Д. Бессмертный
64'
61'
Желтая карточка
Н. Былинкин
ГОЛ! 3:0!
С. Драгун
Пас отдал
Я. Орешкевич
52'
47'
Желтая карточка
Е. Велько
ГОЛ! 2:0!
С. Драгун
Пас отдал
С. Сазончик
38'
ГОЛ! 1:0!
В. Громыко
Пас отдал
Д. Нечаев
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
2
Алексей Носко
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Александр Михайлов
Слуцк
25
Юрий Остроух
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
22
Евгений Велько
ПЗ
70
Moussango Obounet
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
68
Данила Жульпа
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Слуцк
1
Evgeni Kondratenko
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
7
Yao Kouassi
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
87
Yevgeniy Apanasovich
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
3-3-2-2
47
Кудравец
44
Малькевич
32
Филипович
27
Нечаев
2
Носко
15
Бочеров
10
Сазончик
3
Бессмертный
21
Драгун
55
Громыко
15
Орешкевич
4-1-1-5
22
Велько
5
Жевнеров
12
Былинкин
25
Остроух
70
55
Гирс
33
Вергейчик
30
Брановец
74
Сачковский
8
Выскребенцев
8
Концедайлов
55
Громыко
18
Некрасов
18
Некрасов
55
Громыко
44
Малькевич
89
Французов
89
Французов
44
Малькевич
3
Бессмертный
25
Василевич
25
Василевич
3
Бессмертный
22
Велько
20
Образов
20
Образов
22
Велько
33
Вергейчик
7
7
33
Вергейчик
8
Выскребенцев
17
Глебко
17
Глебко
8
Выскребенцев
55
Гирс
24
Санец
24
Санец
55
Гирс
Остались в запасе
БАТЭ
Слуцк
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
1
Evgeni Kondratenko
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
87
Yevgeniy Apanasovich
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
Остались в запасе
1
Evgeni Kondratenko
ВР
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
87
Yevgeniy Apanasovich
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Статистика матча БАТЭ - Слуцк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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