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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Слуцк
БАТЭ - Слуцк: обзор матча 31 мая 2024
БАТЭ
31.05.2024, пятница, 19:30
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
6 : 0
Завершен
Слуцк
3'
А. Ануфриев
45'
В. Сотников
50'
К. Черноок
51'
Д. Жульпа
54'
К. Черноок
90+1'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Слуцк
ГОЛ! 6:0!
А. Панюков
90'
+1
90'
Замена
М. Омельянчук
️️️️
В. Курлович
63'
Желтая карточка
Н. Былинкин
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Ануфриев
62'
ГОЛ! 5:0!
К. Черноок
Пас отдал
Я. Эммануэль Аффи
54'
ГОЛ! 4:0!
Д. Жульпа
51'
ГОЛ! 3:0!
К. Черноок
50'
46'
Замена
А. Альшаник
️️️️
И. Юрин
ГОЛ! 2:0!
В. Сотников
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Ануфриев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Александр Ануфриев
АП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
8
Владислав Русенчик
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Слуцк
1
Даниил Перов
ВР
16
Денис Садовский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
18
Максим Омельянчук
АП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
4-1-2-3
35
Скопец
14
Жимо
5
Мартынов
55
Аффи
14
Пашевич
13
Алексиевич
33
Сотников
68
Жульпа
82
Никифоренко
8
Ануфриев
17
Черноок
4-2-2-2
30
Брановец
9
Пушняков
12
Былинкин
28
Михнюк
77
Юрин
27
Курлович
29
Дубинец
8
Русак
9
Сычев
11
Мельников
19
Омиртаев
8
Ануфриев
11
Панюков
11
Панюков
8
Ануфриев
77
Юрин
10
Альшаник
10
Альшаник
77
Юрин
27
Курлович
18
Омельянчук
18
Омельянчук
27
Курлович
Остались в запасе
БАТЭ
Слуцк
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
1
Даниил Перов
ВР
16
Денис Садовский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
14
Андрей Соловьев
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Перов
ВР
16
Денис Садовский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
14
Андрей Соловьев
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча БАТЭ - Слуцк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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