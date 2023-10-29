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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Слуцк
БАТЭ - Слуцк: обзор матча 29 октября 2023
БАТЭ
29.10.2023, воскресенье, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
4 : 3
Завершен
Слуцк
25'
Д. Антилевский
36'
Д. Антилевский
57'
Д. Лаптев
71'
Д. Антилевский
23'
Д. Плетнев
54'
Д. Гирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Слуцк
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Лаптев
83'
Замена
С. Исламович
️️️️
Д. Антилевский
78'
ГОЛ! 4:2!
Д. Антилевский
Пас отдал
С. Волков
71'
62'
Желтая карточка
С. Русак
Замена
К. Черноок
️️️️
Д. Подстрелов
58'
ГОЛ! 3:2!
Д. Лаптев
Пас отдал
А. Концевой
57'
54'
ГОЛ! 2:2!
Д. Гирс
Пас отдал
С. Русак
ГОЛ! 2:1!
Д. Антилевский
Пас отдал
Д. Подстрелов
36'
ГОЛ! 1:1!
Д. Антилевский
25'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Плетнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Слуцк
1
Артур Малиевский
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
26
K. Kotov
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
9
Сергей Пушняков
АП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
30
Александр Гутор
ВР
18
Никита Некрасов
ЛВ
5
Заи Сидибе
ЦП
22
Сеад Исламович
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
21
Вадим Киселев
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
71
Андрей Крень
ОП
28
Иван Михнюк
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
4-1-1-1-3
51
Дергачев
14
Жимо
5
Мартынов
98
Свидинский
27
Нечаев
15
Бочеров
5
Волков
98
Подстрелов
90
Антилевский
80
Концевой
10
Лаптев
3-1-3-3
1
Малиевский
16
Заяц
55
20
Образов
29
Дубинец
26
8
Русак
9
Сычев
55
Гирс
9
Пушняков
10
Плетнев
90
Антилевский
22
Исламович
22
Исламович
90
Антилевский
98
Подстрелов
17
Черноок
17
Черноок
98
Подстрелов
10
Лаптев
9
Шестюк
9
Шестюк
10
Лаптев
Остались в запасе
БАТЭ
Слуцк
35
Арсений Скопец
ВР
30
Александр Гутор
ВР
5
Заи Сидибе
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
21
Вадим Киселев
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
30
Boris Pankratov
ВР
71
Андрей Крень
ОП
28
Иван Михнюк
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
30
Александр Гутор
ВР
5
Заи Сидибе
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
21
Вадим Киселев
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
71
Андрей Крень
ОП
28
Иван Михнюк
ЦП
14
Андрей Соловьев
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
15
Андрей Рум
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча БАТЭ - Слуцк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Главный судья:
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