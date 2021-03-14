Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Слуцк
БАТЭ - Слуцк: обзор матча 14 марта 2021
БАТЭ
14.03.2021, воскресенье, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Слуцк
5'
Ш. Умаров
57'
Н. Милич
84'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Слуцк
88'
Замена
А. Потапенко
️️️️
Е. Велько
Замена
В. Малькевич
️️️️
Ш. Умаров
86'
ГОЛ! 3:0!
М. Скавыш
84'
81'
Желтая карточка
М. Сачковский
80'
Замена
️️️️
Д. Образов
Замена
В. Тор Виллумсон
️️️️
Н. Сигневич
73'
72'
Замена
М. Сачковский
️️️️
В. Бочеров
72'
Замена
С. Глебко
️️️️
E. Semenov
Желтая карточка
Д. Нечаев
70'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Н. Милич
66'
Замена
А. Носко
️️️️
П. Карасев
66'
ГОЛ! 2:0!
Н. Милич
Пас отдал
Н. Сигневич
57'
53'
Желтая карточка
А. Бутаревич
Желтая карточка
P. Rybak
52'
46'
Желтая карточка
В. Бочеров
ГОЛ! 1:0!
Ш. Умаров
Пас отдал
П. Карасев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Слуцк
20
Денис Образов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
8
Egor Semenov
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
50
Steven Alfred
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
11
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Слуцк
12
Никита Былинкин
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Igor Bobko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
4-1-2-4
27
Нечаев
18
6
Филипович
32
Филипович
18
Карасев
33
Нехайчик
14
Яблонский
17
Умаров
31
Чичкан
14
Сигневич
26
Милич
4-1-2-1-2
4
Ращеня
5
Жевнеров
14
Анюкевич
20
Образов
15
Бочеров
8
44
Бутаревич
77
Сасин
22
Велько
50
18
Карасев
2
Носко
2
Носко
18
Карасев
17
Умаров
44
Малькевич
44
Малькевич
17
Умаров
14
Сигневич
11
Виллумсон
11
Виллумсон
14
Сигневич
26
Милич
15
Скавыш
15
Скавыш
26
Милич
22
Велько
17
Потапенко
17
Потапенко
22
Велько
15
Бочеров
74
Сачковский
74
Сачковский
15
Бочеров
Альфред
33
Вергейчик
33
Вергейчик
Альфред
8
17
Глебко
17
Глебко
8
Остались в запасе
БАТЭ
Слуцк
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
Главный тренер
Кирилл Альшевский
12
Никита Былинкин
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
Остались в запасе
12
Никита Былинкин
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча БАТЭ - Слуцк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
Новости команд
Все
БАТЭ
Слуцк
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
Вчера, 21:55
1
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
Вчера, 21:55
1
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025
2025.11.22 12:50
«Арсенал Дзержинск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.21 11:36
«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025
2025.11.02 14:50
«Динамо Минск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.11.01 11:21
«Гомель» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025
2025.10.25 16:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+