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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Слуцк
БАТЭ - Слуцк: обзор матча 16 мая 2020
БАТЭ
16.05.2020, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Слуцк
4'
Н. Милич
24'
И. Стасевич
70'
П. Нехайчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Слуцк
85'
Желтая карточка
A. Koroev
Желтая карточка
B. Nastic
85'
Замена
Д. Бага
️️️️
Е. Яблонский
78'
ГОЛ! 3:0!
П. Нехайчик
Пас отдал
А. Филипович
70'
Желтая карточка
Е. Филипенко
66'
66'
Замена
V. Trubila
️️️️
I. Bobko
Замена
П. Нехайчик
️️️️
Н. Милич
64'
Замена
М. Скавыш
️️️️
B. Dubajic
64'
46'
Замена
Д. Салу
️️️️
Y. Teterenko
ГОЛ! 2:0!
И. Стасевич
24'
23'
Желтая карточка
Y. Teterenko
17'
Желтая карточка
S. Chebotaev
16'
Желтая карточка
S. Koanda
ГОЛ! 1:0!
Н. Милич
Пас отдал
B. Nastic
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
11
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
8
Сослан Такулов
ЦЗ
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
59
Roman Krivulkin
ЦЗ
8
Egor Semenov
ЦП
23
Igor Bobko
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
0
A. Serdyuk
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
33
Павел Нехайчик
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Слуцк
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
0
V. Trubila
ЦЗ
10
Юрий Козлов
ЦП
26
Драман Салу
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
4-4-3
6
Филипович
24
Филипенко
15
32
Филипович
7
Стасевич
14
Яблонский
21
Драгун
11
Виллумсон
31
Чичкан
0
26
Милич
3-2-4-1
30
18
20
Образов
59
25
8
Такулов
23
17
0
8
0
14
Яблонский
25
Бага
25
Бага
14
Яблонский
26
Милич
33
Нехайчик
33
Нехайчик
26
Милич
0
15
Скавыш
15
Скавыш
0
23
0
0
23
0
26
Салу
26
Салу
0
Остались в запасе
БАТЭ
Слуцк
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
Главный тренер
Кирилл Альшевский
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
10
Юрий Козлов
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
Остались в запасе
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
10
Юрий Козлов
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча БАТЭ - Слуцк
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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