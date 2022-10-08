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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - БАТЭ
Слуцк - БАТЭ: обзор матча 08 октября 2022
Слуцк
08.10.2022, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - БАТЭ
Желтая карточка
С. Глебко
90'
+5
Желтая карточка
С. Русак
90'
+2
89'
Желтая карточка
В. Малькевич
Пенальти не реализован!
С. Глебко
86'
Замена
М. Сачковский
️️️️
А. Рум
86'
Замена
С. Русак
️️️️
К. Вергейчик
82'
82'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
Д. Достанич
Замена
С. Глебко
️️️️
А. Концедайлов
73'
71'
Замена
И. Василевич
️️️️
А. Шуманский
Замена
M. Obounet
️️️️
Я. Яроцкий
63'
36'
Желтая карточка
Д. Нечаев
34'
Желтая карточка
В. Громыко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
12
Никита Былинкин
ЦЗ
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
30
Илья Брановец
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
26
Неманья Милич
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
70
Moussango Obounet
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
71
Андрей Крень
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
3-2-1-5
12
Былинкин
55
25
Остроух
28
Михнюк
26
23
Яроцкий
16
Заяц
33
Вергейчик
8
Концедайлов
15
Рум
30
Брановец
4-2-1-3
47
Кудравец
27
Нечаев
44
Малькевич
32
Филипович
26
Бордачев
21
Драгун
3
Бессмертный
55
Громыко
99
Шуманский
10
Достанич
26
Милич
23
Яроцкий
70
70
23
Яроцкий
33
Вергейчик
8
Русак
8
Русак
33
Вергейчик
8
Концедайлов
17
Глебко
17
Глебко
8
Концедайлов
15
Рум
74
Сачковский
74
Сачковский
15
Рум
10
Достанич
10
Шарковский
10
Шарковский
10
Достанич
99
Шуманский
25
Василевич
25
Василевич
99
Шуманский
Остались в запасе
Слуцк
БАТЭ
30
Boris Pankratov
ВР
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
71
Андрей Крень
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
71
Андрей Крень
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Статистика матча Слуцк - БАТЭ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
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