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  • «Динамо-Брест» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2025

«Динамо-Брест» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2025

4 июля 2025, 17:35
Динамо-Брест
04.07.2025, пятница, 18:45
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Слуцк
4' М. Касараб 39' Е. Корцов 67' М. Гордейчук (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Слуцк
32
Сергей Черник
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
27
Вадим Курлович
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
71
Андрей Крень
ОП
78
Артем Соколовский
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
99
Иван Зеньков
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
6
Артем Толкин
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
17
Илья Тишуров
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
4-1-2-3
16
Козакевич
18
Степанов
15
Касараб
33
Рахманов
23
Поляков
4
Оладойе
17
Коновалов
62
Гордейчук
88
Ковалевич
8
Шрамченко
24
Корцов
3-3-2-1-1
32
Черник
72
Позняк
44
Тимонюк
20
Мартьянов
27
Курлович
28
Михнюк
71
Крень
78
Соколовский
25
Кульчицкий
97
Чернявский
9
Грищенко
62
Гордейчук
6
Храленков
6
Храленков
62
Гордейчук
88
Ковалевич
99
Зеньков
99
Зеньков
88
Ковалевич
24
Корцов
21
Ковалевич
21
Ковалевич
24
Корцов
23
Поляков
42
Бурак
42
Бурак
23
Поляков
15
Касараб
2
Рылач
2
Рылач
15
Касараб
27
Курлович
6
Толкин
6
Толкин
27
Курлович
25
Кульчицкий
15
Рум
15
Рум
25
Кульчицкий
9
Грищенко
17
Тишуров
17
Тишуров
9
Грищенко
Остались в запасе
Динамо-Брест
Слуцк
91
Дмитрий Дударь
ВР
23
Артем Турич
ЦП
Главный тренер
Александр Седнев
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
10
Фёдор Лебедев
АП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
23
Артем Турич
ЦП
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
10
Фёдор Лебедев
АП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Динамо-Брест - Слуцк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Слуцка», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июля в 18:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Слуцк»

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Слуцк Динамо-Брест
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