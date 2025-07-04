04.07.2025, пятница, 18:45
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо-Брест
Динамо-Брест
4-1-2-3
16
Козакевич
18
Степанов
15
Касараб
33
Рахманов
23
Поляков
4
Оладойе
17
Коновалов
62
Гордейчук
88
Ковалевич
8
Шрамченко
24
Корцов
3-3-2-1-1
32
Черник
72
Позняк
44
Тимонюк
20
Мартьянов
27
Курлович
28
Михнюк
71
Крень
78
Соколовский
25
Кульчицкий
97
Чернявский
9
Грищенко
62
Гордейчук
6
Храленков
6
Храленков
62
Гордейчук
88
Ковалевич
99
Зеньков
99
Зеньков
88
Ковалевич
24
Корцов
21
Ковалевич
21
Ковалевич
24
Корцов
23
Поляков
42
Бурак
42
Бурак
23
Поляков
15
Касараб
2
Рылач
2
Рылач
15
Касараб
27
Курлович
6
Толкин
6
Толкин
27
Курлович
25
Кульчицкий
15
Рум
15
Рум
25
Кульчицкий
9
Грищенко
17
Тишуров
17
Тишуров
9
Грищенко
Остались в запасе
Динамо-Брест
Слуцк
91
Дмитрий Дударь
ВР
23
Артем Турич
ЦП
Главный тренер
Александр Седнев
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
10
Фёдор Лебедев
АП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
23
Артем Турич
ЦП
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
10
Фёдор Лебедев
АП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Динамо-Брест - Слуцк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Слуцка», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июля в 18:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Слуцк»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»