Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Арсенал», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Арсенал»