29.06.2025, воскресенье, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Слуцк
Слуцк
3-4-1-1
32
Черник
72
Позняк
6
Толкин
3
Дубатовка
20
Мартьянов
27
Курлович
71
Крень
15
Рум
78
Соколовский
9
Грищенко
4-2-3-1
30
Сороко
18
Михаленко
5
Власенко
5
Вегеря
99
Волков
89
Арутюнян
6
Ишутин
77
Сотников
99
Мялковский
27
Гаевой
89
Французов
6
Толкин
44
Тимонюк
44
Тимонюк
6
Толкин
10
Жумабеков
25
Кульчицкий
25
Кульчицкий
10
Жумабеков
27
Курлович
17
Тишуров
17
Тишуров
27
Курлович
78
Соколовский
17
Грицкевич
17
Грицкевич
78
Соколовский
9
Грищенко
7
Бакаев
7
Бакаев
9
Грищенко
99
Волков
13
Орешкевич
13
Орешкевич
99
Волков
27
Гаевой
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
27
Гаевой
89
Арутюнян
11
Ловец
11
Ловец
89
Арутюнян
6
Ишутин
9
Сенько
9
Сенько
6
Ишутин
89
Французов
41
Лутик
41
Лутик
89
Французов
Остались в запасе
Слуцк
Арсенал
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
10
Фёдор Лебедев
АП
97
Василий Чернявский
ПВ
1
Иван Санько
ВР
63
Фатхулло Олимзода
АП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
10
Фёдор Лебедев
АП
97
Василий Чернявский
ПВ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
63
Фатхулло Олимзода
АП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Слуцк - Арсенал
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Арсенал», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»