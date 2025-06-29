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  • «Слуцк» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

«Слуцк» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

29 июня 2025, 17:50
Слуцк
29.06.2025, воскресенье, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
9' Р. Мялковский 16' Н. Власенко 45+2' А. Французов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
32
Сергей Черник
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
6
Артем Толкин
ЦЗ
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
71
Андрей Крень
ОП
78
Артем Соколовский
ЦП
9
Илья Грищенко
ЦФ
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
89
Вадим Арутюнян
ОП
6
Андрей Ишутин
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
97
Василий Чернявский
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
АП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
3-4-1-1
32
Черник
72
Позняк
6
Толкин
3
Дубатовка
20
Мартьянов
27
Курлович
71
Крень
15
Рум
78
Соколовский
9
Грищенко
4-2-3-1
30
Сороко
18
Михаленко
5
Власенко
5
Вегеря
99
Волков
89
Арутюнян
6
Ишутин
77
Сотников
99
Мялковский
27
Гаевой
89
Французов
6
Толкин
44
Тимонюк
44
Тимонюк
6
Толкин
10
Жумабеков
25
Кульчицкий
25
Кульчицкий
10
Жумабеков
27
Курлович
17
Тишуров
17
Тишуров
27
Курлович
78
Соколовский
17
Грицкевич
17
Грицкевич
78
Соколовский
9
Грищенко
7
Бакаев
7
Бакаев
9
Грищенко
99
Волков
13
Орешкевич
13
Орешкевич
99
Волков
27
Гаевой
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
27
Гаевой
89
Арутюнян
11
Ловец
11
Ловец
89
Арутюнян
6
Ишутин
9
Сенько
9
Сенько
6
Ишутин
89
Французов
41
Лутик
41
Лутик
89
Французов
Остались в запасе
Слуцк
Арсенал
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
10
Фёдор Лебедев
АП
97
Василий Чернявский
ПВ
1
Иван Санько
ВР
63
Фатхулло Олимзода
АП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
10
Фёдор Лебедев
АП
97
Василий Чернявский
ПВ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
63
Фатхулло Олимзода
АП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Слуцк - Арсенал
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Арсенал», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Арсенал»

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал Слуцк
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