Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Боливия Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Слуцк» – «Неман»: прогноз и ставки на матч 15 октября 2025 с коэффициентом 1.63

14 октября 2025 14:44
Слуцк - Неман
15 окт. 2025, среда 15:30 | Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.63
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

15 октября в матче 19-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» на своeм поле примет «Неман». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: хозяева борются за выживание, а гости стремятся закрепиться в верхней части. При этом обе стороны не отличаются стабильностью, что делает встречу потенциально упорной.

«Слуцк»

Команда из Минской области проводит крайне тяжeлый сезон. После 23 туров у «Слуцка» всего 14 очков и предпоследняя строчка в таблице. Коллектив не может победить уже 10 матчей подряд, а в последних пяти не забил ни одного гола. При этом оборона остаeтся уязвимой – 9 пропущенных мячей за тот же отрезок. Даже ничья 0:0 с «Ислочью» в прошлом туре скорее воспринимается как временная передышка. «Слуцку» необходимо срочно улучшать реализацию и перестать пассивно играть при стандартах у своих ворот.

«Неман»

Гродненский клуб в последние недели выглядит противоречиво. Команда располагается в середине таблицы, набрав 35 очков, но не отличается надeжностью на выезде – поражения в шести гостевых матчах подряд. Дома «Неман» обыграл «Арсенал Дзержинск» (1:0) и ранее сыграл вничью с «Торпедо-БелАЗ» (1:1). В атаке лидер – Павел Савицкий, на счету которого 7 мячей, но в целом продуктивность команды снижается: за последние пять игр – всего 6 голов при 6 пропущенных.

Факты о командах

«Слуцк»

  • Не выигрывает в 11 матчах подряд
  • Не забивает в 8 из 10 последних встреч
  • Пропускает в среднем 1.8 гола за игру
  • 0 голов в последних пяти матчах

«Неман»

  • Проигрывает в 6 последних выездных матчах
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.2 гола
  • Пропускает в 8 из 10 последних встреч

Личные встречи
20% (5)
32% (8)
48% (12)
17
Забитых мячей
23
0.68
В среднем за матч
0.92
4:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:4
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
2 : 1
11.04.2025
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Неман
2 : 0
19.10.2024
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Слуцк
2 : 0
21.05.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 0
11.11.2023
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Слуцк
0 : 2
24.06.2023
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Неман
1 : 0
12.08.2022
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Слуцк
0 : 0
02.04.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Неман
1 : 0
24.07.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Слуцк
1 : 1
21.03.2021
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Неман
1 : 0
22.11.2020
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Слуцк
0 : 1
19.06.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 1
01.12.2019
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Неман
0 : 0
13.07.2019
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Неман
0 : 3
20.07.2018
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Слуцк
1 : 1
05.04.2018
Неман
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Слуцк
1 : 2
12.08.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Неман
2 : 1
15.04.2017
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
0 : 0
19.11.2016
Неман
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Неман
0 : 0
26.06.2016
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк
0 : 0
31.10.2015
Неман
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Неман
0 : 4
28.06.2015
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 0
09.11.2014
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк
0 : 0
27.09.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Слуцк
0 : 2
11.06.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
0 : 1
30.03.2014
Слуцк
Показать все

Прогноз на матч «Слуцк» – «Неман»

«Слуцк» находится в глубоком игровом кризисе: команда потеряла атакующую остроту и не может прервать серию без побед. Однако домашний матч против нестабильного «Немана» может стать шансом набрать очки. Гродненцы выглядят предпочтительнее по составу и балансу линий, но их гостевая форма вызывает вопросы – шесть поражений подряд вне дома. Вероятнее всего, матч пройдeт с минимальным количеством опасных моментов. «Неман» будет осторожен, а хозяева сделают ставку на плотную оборону и контратаки.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.63
  • Обе команды не забьют – коэффициент 1.80

1.63
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Неман Слуцк
Другие прогнозы
15.10.2025
05:30
1.82
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Эквадор
Тотал меньше 2.5 голов
15.10.2025
15:30
1.63
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Слуцк - Неман
Тотал меньше 2.5 голов
15.10.2025
18:00
1.42
Россия. Кубок, 5 раунд
Чайка - КАМАЗ
Фора (0) на «КАМАЗ»
15.10.2025
19:30
1.83
Россия. Кубок, 5 раунд
Арсенал - Сокол
Победа «Арсенала Тула» и тотал меньше 3.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 