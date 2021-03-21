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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Неман
Слуцк - Неман: обзор матча 21 марта 2021
Слуцк
21.03.2021, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Неман
64'
С. Альфред
41'
А. Джигеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Неман
89'
Замена
М. Яблонский
️️️️
А. Джигеро
Замена
Ю. Клочков
️️️️
С. Глебко
85'
81'
Замена
Р. Грибовский
️️️️
Ю. Козлов
Замена
️️️️
С. Альфред
81'
78'
Желтая карточка
Г. Кантария
66'
Желтая карточка
А. Легчилин
65'
Замена
️️️️
В. Жуковский
ГОЛ! 1:1!
С. Альфред
64'
Замена
R. Salimov
️️️️
E. Semenov
63'
59'
Желтая карточка
А. Васильев
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Джигеро
Желтая карточка
А. Потапенко
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Стивен Альфред
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
Неман
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Слуцк
12
Дмитрий Харитонов
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
7
Юрий Клочков
АП
7
Shota Gvazava
ЦФ
87
Ben Aziz Dao
ЦФ
0
R. Salimov
ЦФ
Неман
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
78
Максим Яблонский
ЦП
11
Седрик Куадио
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
3-2-2-4
14
Анюкевич
20
Образов
4
Ращеня
44
Бутаревич
8
17
Потапенко
77
Сасин
29
Альфред
30
Брановец
17
Глебко
22
Велько
2-5-1-3
8
Кантария
4
Васильев
49
Джигеро
10
Козлов
46
Легчилин
24
Якимов
11
Жуковский
18
Степанов
97
Пасевич
19
Курганский
17
Зубович
17
Глебко
7
Клочков
7
Клочков
17
Глебко
8
0
0
8
49
Джигеро
78
Яблонский
78
Яблонский
49
Джигеро
10
Козлов
9
Грибовский
9
Грибовский
10
Козлов
Остались в запасе
Слуцк
Неман
74
Михаил Сачковский
ОП
7
Shota Gvazava
ЦФ
15
Валерий Бочеров
ОП
87
Ben Aziz Dao
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
11
Седрик Куадио
ЦФ
0
E. Leshko
ЦЗ
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
74
Михаил Сачковский
ОП
7
Shota Gvazava
ЦФ
15
Валерий Бочеров
ОП
87
Ben Aziz Dao
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
Остались в запасе
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
11
Седрик Куадио
ЦФ
0
E. Leshko
ЦЗ
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Слуцк - Неман
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
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