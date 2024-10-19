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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Слуцк
Неман - Слуцк: обзор матча 19 октября 2024
Неман
19.10.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Слуцк
25'
С. Карпович
65'
П. Савицкий (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Слуцк
Замена
А. Дайнеко
️️️️
О. Евдокимов
88'
Замена
И. Кухарчик
️️️️
Г. Алыкулов
73'
Замена
Е. Зубович
️️️️
Л. Гвет
73'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Савицкий
65'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
А. Якимов
60'
ГОЛ! 1:0!
С. Карпович
Пас отдал
Г. Алыкулов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
8
Илья Кухарчик
ПП
17
Егор Зубович
ЦФ
Слуцк
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Белов
8
Пантя
33
Карпович
20
Садовничий
4
Васильев
47
Козлов
24
Якимов
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
80
Гвет
2-3-2-2-1
30
Брановец
12
Былинкин
20
Мартьянов
29
Дубинец
28
Михнюк
27
Курлович
16
Семенов
9
Сычев
78
Ковалевич
9
Пушняков
37
Цепенков
24
Якимов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
24
Якимов
15
Евдокимов
19
Дайнеко
19
Дайнеко
15
Евдокимов
11
Алыкулов
8
Кухарчик
8
Кухарчик
11
Алыкулов
80
Гвет
17
Зубович
17
Зубович
80
Гвет
Остались в запасе
Неман
Слуцк
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Неман - Слуцк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
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