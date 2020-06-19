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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Неман
Слуцк - Неман: обзор матча 19 июня 2020
Слуцк
19.06.2020, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Неман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Неман
90'
+3
Желтая карточка
А. Васильев
88'
Желтая карточка
З. Марушич
Вторая желтая
Ю. Козлов
85'
Вторая желтая
R. Krivulkin
84'
83'
Желтая карточка
Г. Кантария
Желтая карточка
Ю. Козлов
82'
81'
Замена
В. Яцкевич
️️️️
Г. Кадымян
75'
Замена
Г. Кантария
️️️️
В. Жуковский
Желтая карточка
R. Krivulkin
66'
Желтая карточка
С. Такулов
62'
Замена
I. Bobko
️️️️
А. Анюкевич
61'
46'
Замена
М. Яблонский
️️️️
Г. Рассадкин
33'
Желтая карточка
В. Жуковский
7'
Желтая карточка
А. Легчилин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
8
Сослан Такулов
ЦЗ
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
59
Roman Krivulkin
ЦЗ
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
10
Юрий Козлов
ЦП
26
Драман Салу
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
77
A. Gafar
ЦФ
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
28
Danijel Stojković
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Зоран Марушич
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Слуцк
8
Egor Semenov
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
23
Igor Bobko
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
77
Alan Koroev
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
0
A. Serdyuk
ЦФ
Неман
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
78
Максим Яблонский
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
3-2-3-1
30
20
Образов
59
25
18
8
Такулов
10
Козлов
26
Салу
17
77
3-5-3
4
Васильев
28
21
Слабашевич
46
Легчилин
32
Марушич
11
Жуковский
28
Забелин
24
Якимов
88
Рассадкин
92
Кадымян
19
Курганский
14
Анюкевич
23
23
14
Анюкевич
11
Жуковский
8
Кантария
8
Кантария
11
Жуковский
88
Рассадкин
78
Яблонский
78
Яблонский
88
Рассадкин
92
Кадымян
15
Яцкевич
15
Яцкевич
92
Кадымян
Остались в запасе
Слуцк
Неман
8
Egor Semenov
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
77
Alan Koroev
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
0
A. Serdyuk
ЦФ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
8
Egor Semenov
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
77
Alan Koroev
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
0
A. Serdyuk
ЦФ
Остались в запасе
3
Олег Мурачев
ЦЗ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Слуцк - Неман
3
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
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