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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Неман
Слуцк - Неман: обзор матча 21 мая 2024
Слуцк
21.05.2024, вторник, 18:45
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Неман
33'
Н. Мельников
67'
В. Ковалевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Неман
Желтая карточка
И. Брановец
90'
+3
Замена
В. Карпеня
️️️️
Я. Яроцкий
85'
Замена
О. Омиртаев
️️️️
С. Пушняков
84'
77'
Замена
А. Легчилин
️️️️
М. Козлов
Замена
А. Ачаповский
️️️️
Н. Мельников
69'
Замена
И. Юрин
️️️️
В. Ковалевич
69'
ГОЛ! 2:0!
В. Ковалевич
67'
Желтая карточка
В. Ковалевич
63'
62'
Желтая карточка
В. Космынин
59'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Якимов
Замена
В. Сычев
️️️️
А. Рум
55'
46'
Замена
Е. Зубович
️️️️
И. Костров
46'
Замена
О. Евдокимов
️️️️
И. Кухарчик
Желтая карточка
Я. Яроцкий
44'
38'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
В. Варакса
ГОЛ! 1:0!
Н. Мельников
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
28
Иван Михнюк
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
11
Никита Мельников
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Слуцк
1
Даниил Перов
ВР
16
Денис Садовский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
9
Владислав Сычев
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
10
Руслан Лисакович
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
2-3-1-3-1
30
Брановец
12
Былинкин
15
Рум
28
Михнюк
74
Сачковский
29
Дубинец
8
Русак
23
Яроцкий
9
Пушняков
78
Ковалевич
11
Мельников
3-2-5
1
Малиевский
90
Космынин
33
Карпович
55
Лаврик
26
Варакса
47
Козлов
8
Кухарчик
32
Павлюковец
24
Якимов
8
Костров
88
Савицкий
78
Ковалевич
77
Юрин
77
Юрин
78
Ковалевич
23
Яроцкий
4
Карпеня
4
Карпеня
23
Яроцкий
15
Рум
9
Сычев
9
Сычев
15
Рум
11
Мельников
7
Ачаповский
7
Ачаповский
11
Мельников
9
Пушняков
19
Омиртаев
19
Омиртаев
9
Пушняков
24
Якимов
4
Васильев
4
Васильев
24
Якимов
8
Кухарчик
15
Евдокимов
15
Евдокимов
8
Кухарчик
47
Козлов
46
Легчилин
46
Легчилин
47
Козлов
26
Варакса
11
Алыкулов
11
Алыкулов
26
Варакса
8
Костров
17
Зубович
17
Зубович
8
Костров
Остались в запасе
Слуцк
Неман
1
Даниил Перов
ВР
16
Денис Садовский
ВР
18
Максим Омельянчук
АП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
1
Максим Белов
ВР
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
1
Даниил Перов
ВР
16
Денис Садовский
ВР
18
Максим Омельянчук
АП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Слуцк - Неман
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
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