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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Слуцк
Неман - Слуцк: обзор матча 24 июля 2021
Неман
24.07.2021, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Слуцк
86'
Е. Зубович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - Слуцк
ГОЛ! 1:0!
Е. Зубович
86'
Замена
Е. Зубович
️️️️
С. Куадио
77'
73'
Желтая карточка
С. Глебко
73'
Замена
M. Buraev
️️️️
А. Потапенко
Замена
А. Якимов
️️️️
В. Жуковский
67'
62'
Замена
С. Глебко
️️️️
Ю. Клочков
Желтая карточка
А. Шукуров
59'
Желтая карточка
А. Джигеро
57'
Замена
А. Джигеро
️️️️
М. Яблонский
46'
Замена
V. Myzgin
️️️️
Р. Грибовский
46'
Желтая карточка
А. Васильев
43'
22'
Желтая карточка
А. Бутаревич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
11
Валерий Жуковский
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
20
Иван Садовничий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Слуцк
12
Artem Gomelko
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
8
Egor Semenov
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
15
Валерий Бочеров
ЦФ
77
Дмитрий Сасин
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
17
Андрей Потапенко
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
7
Юрий Клочков
ЦФ
Неман
0
E. Leshko
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
0
V. Myzgin
ЦФ
11
Anton Saroka
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Слуцк
20
Денис Образов
ЦЗ
0
M. Buraev
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
3-3-5
4
Васильев
8
Кантария
20
Халимончик
11
Жуковский
28
Забелин
78
Яблонский
9
Грибовский
20
Садовничий
10
Шукуров
11
Куадио
19
Курганский
2-2-5
12
14
Анюкевич
5
Жевнеров
8
44
Бутаревич
77
Сасин
7
Клочков
29
Альфред
17
Потапенко
8
Концедайлов
78
Яблонский
49
Джигеро
49
Джигеро
78
Яблонский
11
Жуковский
24
Якимов
24
Якимов
11
Жуковский
9
Грибовский
0
0
9
Грибовский
11
Куадио
17
Зубович
17
Зубович
11
Куадио
17
Потапенко
0
0
17
Потапенко
7
Клочков
17
Глебко
17
Глебко
7
Клочков
Остались в запасе
Неман
Слуцк
0
E. Leshko
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
11
Anton Saroka
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
20
Денис Образов
ЦЗ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
Остались в запасе
0
E. Leshko
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
11
Anton Saroka
ЦФ
Остались в запасе
20
Денис Образов
ЦЗ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Неман - Слуцк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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