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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Неман
Слуцк - Неман: обзор матча 02 апреля 2022
Слуцк
02.04.2022, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Неман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Неман
90'
Замена
М. Яблонский
️️️️
П. Савицкий
79'
Замена
Г. Кадымян
️️️️
Р. Пасевич
Замена
Д. Гирс
️️️️
С. Глебко
76'
70'
Замена
С. Куадио
️️️️
А. Шукуров
68'
Желтая карточка
E. Leshko
46'
Замена
В. Жуковский
️️️️
Р. Грибовский
Желтая карточка
М. Сачковский
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
25
Юрий Остроух
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
Неман
0
E. Leshko
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
20
Иван Садовничий
ЦФ
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Слуцк
1
Алексей Колтыгин
ВР
70
Moussango Obounet
ЦП
4
Peter Kings
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
7
Yao Kouassi
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
24
Максим Санец
ЦФ
Неман
21
Alfred Mazurich
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
3-1-5
25
Остроух
20
Образов
5
Жевнеров
15
Яцкевич
8
Концедайлов
12
Былинкин
8
Выскребенцев
74
Сачковский
17
Глебко
2-4-5
0
14
Анюкевич
32
Павлюковец
24
Якимов
88
Савицкий
46
Легчилин
97
Пасевич
9
Грибовский
10
Шукуров
20
Садовничий
1
Малиевский
17
Глебко
55
Гирс
55
Гирс
17
Глебко
88
Савицкий
78
Яблонский
78
Яблонский
88
Савицкий
9
Грибовский
11
Жуковский
11
Жуковский
9
Грибовский
97
Пасевич
92
Кадымян
92
Кадымян
97
Пасевич
10
Шукуров
11
Куадио
11
Куадио
10
Шукуров
Остались в запасе
Слуцк
Неман
1
Алексей Колтыгин
ВР
70
Moussango Obounet
ЦП
4
Peter Kings
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
7
Yao Kouassi
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
24
Максим Санец
ЦФ
21
Alfred Mazurich
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
1
Алексей Колтыгин
ВР
70
Moussango Obounet
ЦП
4
Peter Kings
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
7
Yao Kouassi
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
24
Максим Санец
ЦФ
Остались в запасе
21
Alfred Mazurich
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Слуцк - Неман
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
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