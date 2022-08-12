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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Слуцк
Неман - Слуцк: обзор матча 12 августа 2022
Неман
12.08.2022, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Слуцк
64'
Е. Зубович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Слуцк
Замена
А. Анюкевич
️️️️
П. Савицкий
90'
+1
Замена
В. Жуковский
️️️️
А. Шукуров
90'
Желтая карточка
А. Шукуров
89'
Желтая карточка
П. Савицкий
87'
87'
Желтая карточка
Е. Велько
Желтая карточка
А. Сучков
87'
84'
Желтая карточка
Д. Образов
79'
Замена
А. Суша
️️️️
М. Сачковский
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
Е. Зубович
77'
Замена
М. Яблонский
️️️️
Р. Пасевич
72'
65'
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
Д. Гирс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Зубович
64'
Замена
А. Сучков
️️️️
В. Варакса
57'
Желтая карточка
И. Садовничий
54'
28'
Желтая карточка
С. Глебко
7'
Желтая карточка
P. Grechishko
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
14
Шериф Жимо
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
26
Владислав Варакса
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Слуцк
55
Pavel Grechishko
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
22
Евгений Велько
ПЗ
26
K. Kotov
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
8
Андрей Выскребенцев
ЦФ
Неман
19
Сергей Курганский
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
Слуцк
1
Evgeni Kondratenko
ВР
25
Юрий Остроух
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
16
Игорь Заяц
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
3-1-3-2-2
14
Жимо
20
Садовничий
33
Карпович
26
Варакса
46
Легчилин
24
Якимов
88
Савицкий
97
Пасевич
10
Шукуров
16
Василючек
17
Зубович
4-2-1-4
22
Велько
12
Былинкин
20
Образов
55
26
17
Глебко
55
Гирс
8
Выскребенцев
33
Вергейчик
30
Брановец
74
Сачковский
88
Савицкий
14
Анюкевич
14
Анюкевич
88
Савицкий
17
Зубович
32
Павлюковец
32
Павлюковец
17
Зубович
10
Шукуров
11
Жуковский
11
Жуковский
10
Шукуров
97
Пасевич
78
Яблонский
78
Яблонский
97
Пасевич
26
Варакса
17
Сучков
17
Сучков
26
Варакса
55
Гирс
23
Яроцкий
23
Яроцкий
55
Гирс
74
Сачковский
4
Суша
4
Суша
74
Сачковский
Остались в запасе
Неман
Слуцк
19
Сергей Курганский
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
1
Evgeni Kondratenko
ВР
25
Юрий Остроух
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
16
Игорь Заяц
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
Остались в запасе
19
Сергей Курганский
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
Остались в запасе
1
Evgeni Kondratenko
ВР
25
Юрий Остроух
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
16
Игорь Заяц
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Неман - Слуцк
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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