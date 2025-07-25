26 июля состоится матч 1/8 финала Кубка Беларуси, в котором «Слуцк» примет «Ислочь». Обе команды выступают в Высшей лиге, но подходят к кубковой встрече с разным фоном: «Слуцк» борется с нестабильностью, а «Ислочь» чередует яркие победы с провалами. Турнирный статус и стадия плей-офф могут обострить игру, особенно с учeтом боевых характеристик соперников.

«Слуцк»

Клуб из одноимeнного города показывает неустойчивую форму. Команда выиграла в последнем кубковом матче у «Островца» (3:0), но в чемпионате терпит неудачи: 0:3 от «Арсенала Дзержинск» и «Динамо Брест» подряд. За последние 5 игр «Слуцк» забил лишь 6 голов и пропустил 9, причeм в трeх матчах команда не отличалась вовсе.

На домашнем поле «Слуцк» выглядит несколько увереннее, однако даже здесь команда регулярно допускает ошибки в обороне и часто теряет инициативу после пропущенного мяча. Нападение действует эпизодически, а креатив в центре поля оставляет желать лучшего. Кубок может стать для «Слуцка» шансом перезапустить сезон, но по игре команда пока не впечатляет.

«Ислочь»

Гости демонстрируют более цельную игру. В Кубке они прошли «Ниву» со счeтом 4:0, при этом не пропуская в этом турнире уже три матча подряд. За последние 5 игр «Ислочь» забила 9 голов, что говорит о неплохом уровне атаки, особенно в выездных матчах. В обороне команда также старается действовать надeжно – средний показатель пропущенных мячей составляет 1.20 за матч.

На выезде «Ислочь» выступает уверенно: не проиграла в 10 из 11 последних выездных матчей в рамках Кубка. Несмотря на отдельные неудачи в чемпионате, клуб способен держать темп и эффективно использовать слабости соперников. Кубковая мотивация, стабильная атака и опыт выездных побед делают «Ислочь» фаворитом против неубедительного «Слуцка».

Факты о командах:

«Слуцк»

Победа в 1 из 5 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Три матча подряд в чемпионате без побед

Не пропустил только в одном матче из пяти

«Ислочь»

Победа 4:0 в последнем матче Кубка Беларуси

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 10 из 11 последних матчей в гостях в Кубке

Три подряд «сухих» матча в Кубке

Прогноз на матч

Форма и результаты обеих команд позволяют ожидать преимущество гостей. «Ислочь» стабильно действует в выездных кубковых матчах и умеет прибавлять на фоне турнирной мотивации. «Слуцк» же не способен наладить игру в обороне и слабо реализует моменты. При этом хозяева способны навязать борьбу, особенно на старте матча, но в целом их шансы выглядят ниже. Ожидаем осторожное начало и победу гостей, скорее всего – в основное время.

Рекомендованные ставки: