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«Слуцк» – «Ислочь»: прогноз и ставки на матч 26 июля с коэффициентом 1.65

25 июля 2025 9:14
Слуцк - Ислочь
26 июл. 2025, суббота 15:00 | Беларусь. Кубок, 1/8 финала
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1.65
Победа «Ислочи»
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26 июля состоится матч 1/8 финала Кубка Беларуси, в котором «Слуцк» примет «Ислочь». Обе команды выступают в Высшей лиге, но подходят к кубковой встрече с разным фоном: «Слуцк» борется с нестабильностью, а «Ислочь» чередует яркие победы с провалами. Турнирный статус и стадия плей-офф могут обострить игру, особенно с учeтом боевых характеристик соперников.

«Слуцк»

Клуб из одноимeнного города показывает неустойчивую форму. Команда выиграла в последнем кубковом матче у «Островца» (3:0), но в чемпионате терпит неудачи: 0:3 от «Арсенала Дзержинск» и «Динамо Брест» подряд. За последние 5 игр «Слуцк» забил лишь 6 голов и пропустил 9, причeм в трeх матчах команда не отличалась вовсе.

На домашнем поле «Слуцк» выглядит несколько увереннее, однако даже здесь команда регулярно допускает ошибки в обороне и часто теряет инициативу после пропущенного мяча. Нападение действует эпизодически, а креатив в центре поля оставляет желать лучшего. Кубок может стать для «Слуцка» шансом перезапустить сезон, но по игре команда пока не впечатляет.

«Ислочь»

Гости демонстрируют более цельную игру. В Кубке они прошли «Ниву» со счeтом 4:0, при этом не пропуская в этом турнире уже три матча подряд. За последние 5 игр «Ислочь» забила 9 голов, что говорит о неплохом уровне атаки, особенно в выездных матчах. В обороне команда также старается действовать надeжно – средний показатель пропущенных мячей составляет 1.20 за матч.

На выезде «Ислочь» выступает уверенно: не проиграла в 10 из 11 последних выездных матчей в рамках Кубка. Несмотря на отдельные неудачи в чемпионате, клуб способен держать темп и эффективно использовать слабости соперников. Кубковая мотивация, стабильная атака и опыт выездных побед делают «Ислочь» фаворитом против неубедительного «Слуцка».

Факты о командах:

«Слуцк»

  • Победа в 1 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Три матча подряд в чемпионате без побед
  • Не пропустил только в одном матче из пяти

«Ислочь»

  • Победа 4:0 в последнем матче Кубка Беларуси
  • В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 10 из 11 последних матчей в гостях в Кубке
  • Три подряд «сухих» матча в Кубке

Личные встречи
37% (7)
26% (5)
37% (7)
22
Забитых мячей
28
1.16
В среднем за матч
1.47
3:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Слуцк
1 : 1
17.05.2025
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Ислочь
0 : 0
01.09.2024
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 3
21.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
0 : 0
01.10.2023
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Слуцк
1 : 1
12.05.2023
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Слуцк
2 : 4
06.08.2022
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Ислочь
1 : 2
19.03.2022
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Ислочь
2 : 0
16.10.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Слуцк
2 : 1
30.05.2021
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Слуцк
2 : 1
17.07.2020
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Ислочь
2 : 3
05.04.2020
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Ислочь
0 : 1
23.08.2019
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Слуцк
1 : 3
21.04.2019
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
0 : 1
24.11.2018
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Ислочь
0 : 1
30.06.2018
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Слуцк
1 : 3
22.10.2017
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Ислочь
1 : 2
03.06.2017
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 0
27.11.2016
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Слуцк
2 : 2
02.07.2016
Ислочь
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Прогноз на матч

Форма и результаты обеих команд позволяют ожидать преимущество гостей. «Ислочь» стабильно действует в выездных кубковых матчах и умеет прибавлять на фоне турнирной мотивации. «Слуцк» же не способен наладить игру в обороне и слабо реализует моменты. При этом хозяева способны навязать борьбу, особенно на старте матча, но в целом их шансы выглядят ниже. Ожидаем осторожное начало и победу гостей, скорее всего – в основное время.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ислочи» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Ислочи» больше 1 – коэффициент 1.84
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

1.65
Победа «Ислочи»
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Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Кубок Ислочь Слуцк
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15:00
1.65
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Слуцк - Ислочь
Победа «Ислочи»
26.07.2025
15:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Родина-2 - Кубань
Обе команды забьют
26.07.2025
16:00
1.82
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