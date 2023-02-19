-
-
-
-
-
04.04.2018 19:2118
-
-
15.05.2017 12:00«У вас есть сезон, чтобы вернуть наше доверие», − обратились фанаты «Динамо» к игрокам в матче первого тура ФНЛ. Те прислушались и в конце устроили болельщикам незабываемый праздник по случаю возвращения в Премьер-лигу. Виталий Ошовский съездил в Химки и увидел, как «Динамо» прощалось с ФНЛ.4
-
-
-
14.11.2016 12:00О крепких объятиях пьяного мужика и Григория Морозова, спровоцированной «Мордовией» революции, «туманном» футболе в Нальчике и невероятном рекорде «Химок» – в обзоре 22 тура ФНЛ от «Бомбардира».1
-
-
24.10.2016 11:30Конфуз «Динамо» в день рождения Яшина, наезд Радимова и зазвездившийся «Енисей». Чем запомнится 18-й тур ФНЛО пожарной машине в Химках, долгожданных победах «Кубани» и «Мордовии», преимуществах «Спартака-2» перед основной командой и важнейшей победе «Шинника» в борьбе за стыки – в обзоре 18 тура ФНЛ.3
-
10.10.2016 10:00«Хузин, вон!», вратарская трагедия в Калининграде и готовящееся банкротство «Кубани». Чем запомнится 16-й тур ФНЛШок Дениса Вамбольта, протесты болельщиков «Нефтехимика» против своего тренера, глубокий кризис «Волгаря» и нападки Давыдова в сторону «Тосно» – в обзоре 16 тура ФНЛ от «Бомбардира».3
-
-
19.09.2016 10:00Беспредел властей во Владивостоке, протест «Кубани» и 12-я результативная замена Григоряна. Чем запомнится 13-й тур ФНЛИз-за выборов в Госдуму пропустило матч «Динамо», но и без москвичей уик-энд получился сверхнасыщенным. Об отчаянии детишек Владивостока, умышленном безволии игроков «Кубани», еле спасшемся «Зените-2» и волшебнике из Хабаровска – в обзоре 13-го тура ФНЛ от «Бомбардира».8