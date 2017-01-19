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19.01.2017 12:00До ЧМ в России 1,5 года. Большой футбол у нас уже не отнимут, зато вот-вот загнется маленький. «Томь» готовится сливать весну. ФНЛ в долгах, в ПФЛ рекордно малое число участников. Блог Vanity Fair аргументированно объясняет, куда катится наш футбол.44
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26.01.2016 17:00Очередной российский клуб может исчезнуть. О помощи кричат болельщики «Шинника», недавно игравшего в Премьер-лиге. Главный тренер ярославцев Александр Побегалов рассказал «Бомбардиру», почему бегут футболисты и как занять 10 место, когда нет денег.5
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