Победа с послевкусием ФНЛ

Первая победа Крыльев в сезоне пришлась на Кубок России.

Не подумайте ничего, я очень рад и доволен игрой. Но стоит попробовать быть перед собой честными: такие Крылья мы уже видели. В сезоне 2014/2015. В ФНЛ. Именно там команда была такой вальяжной, уверенной в себе, именно там едва ли ни с любым соперником самарцы были фаворитами. Те времена давно ушли, давайте верить, что они уже не вернутся. Приятно все-таки чувствовать этот вкус победы. Да так, что даже много балаболить не хочется. Настроение, да и здоровье (простудился очень сильно) мне не совсем все это дело позволяют.

Однако. У Крыльев все-таки есть хороший игрок в середине поля. Это Зинков. Сегодня он мне понравился едва ли не больше всех. Работящий, крепкий, вроде бы с головой. Безусловно, как и Божин с Визновичем. Как бы вас, мальчишки (а все трое младше меня...тут я всплакну, пожалуй) не перехвалить.

При всем при том.. Нельзя не сказать, что рассматривать эту игру как догму противопоказано. Вы видели поле? А класс соперника? Ничего плохого не хочу сказать о Шиннике, но уровень ребят разнится с Премьер-лигой. Крылья были хороши, комбинационны и что главное – могли в любой момент еще прибавить.

Признаться, даже я сегодня был спокоен, когда лицерзел эту игру. Уж больно как-то все было понятно и очевидно. И то ли сам Шинник в виду пустоты трибун и статусности соперника, не был столь мотивирован как, скажем СКА-Хабаровск или Енисей. То ли сами Крылья показали достойный футбол, так как на поле вышли голодные футболисты, которым есть, что доказать тренерскому штабу, но как-то так удачно сошлись карты, что все прошло тихо и мирно. Хорошие два мяча, ряд опасных моментов, быстрые, но совсем не опасные ответы Шинника. Это был Кубок России. Едва ли не лучшее отражение российской футбольной действительности. 2000 человек на стадионе, поле, больше похожее на дороги в нашей стране (с ямами и колдобинами) и спокойный, местами старательный футбол. Не случилось сегодня сенсации. Хоть и есть ощущение, что победи ярославцы, ее особо тоже бы не случилось.

Но Крыльям просто нельзя было сегодня уступать. Коль сколько-нибудь бельгийский штаб дорожит своей работой, они просто обязаны были сегодня протащить команду навстречу Локомотиву. С которым, к слову, будет очень трудно. Семин всегда относится к Кубку чрезмерно серьезно. От того, пожалуй, только интереснее.

Не хочу думать о предстоящей битве с Амкаром. Хочу наслаждаться вкусом победы. Такой долгожданной и необходимой. Придающей уверенность и силы, желание прибавлять. Показывающей, кто из футболистов достоин игры в старте, а кто не совсем. Такой приятной, но все-таки, мать ее, с привкусом ФНЛ.