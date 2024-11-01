Итоги октябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: SHAR522 принимает поздравления!

Октябрь завершился – значит, мы на «Бомбардире» традиционно подводим итоги очередного сезона «Конкурса прогнозов».
В октябре было сыграно 26 туров. Лучшей на такой дистанции оказалась следующая пятерка участников.
1. SHAR522 – 34788 баллов.
2. whitecoal – 34720.
3. olegiovchenko – 29657.
4. vlv – 28540.
5. uralec06 – 28284.
Совершенно новый топ-5 по сравнению с прошлым месяцем. Желаем не сбавлять оборотов, а кому-то – прибавлять!
По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к ноябрьскому сезону! Там уже доступны матчи ближайшего уик-энда, включая московское дерби.
Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!
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Спасибо за внимание.