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    • Итоги октябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: SHAR522 принимает поздравления!

    Итоги октябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: SHAR522 принимает поздравления!

    Октябрь завершился – значит, мы на «Бомбардире» традиционно подводим итоги очередного сезона «Конкурса прогнозов».

    В октябре было сыграно 26 туров. Лучшей на такой дистанции оказалась следующая пятерка участников.

    1. SHAR522 – 34788 баллов.

    2. whitecoal – 34720.

    3. olegiovchenko – 29657.

    4. vlv – 28540.

    5. uralec06 – 28284.

    Совершенно новый топ-5 по сравнению с прошлым месяцем. Желаем не сбавлять оборотов, а кому-то – прибавлять!

    По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к ноябрьскому сезону! Там уже доступны матчи ближайшего уик-энда, включая московское дерби.

    Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

    Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

    Спасибо за внимание.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 10:44
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    SHAR522
    1730447780
    Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    Питерский князь
    1730461242
    И главный приз - "Дружеское рукопажатие"! :))) Кто-то думал Фирари?
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    MazaiNN
    1730462302
    Всем спасибо за игру. Мои поздравления призёрам!
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    Anton01011969
    1730470862
    Мои искренние поздравлюльки!!!
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    qwertyйцукен
    1730495672
    Бомба вы хоть какие то призы придумайте для победителей...А то фикция какая то.
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    Plyash
    1730543370
    Свисток - смена состава.Искренние поздравления всей пятёрке!!!
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