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    Город, у которого в последний момент забрали ЧМ-2018. Денег мало, главный конкурент футбола − хоккей


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    04.05.2018 18:35
    Атмосферный репортаж о типичных бедах футбола в провинции на примере одного клуба. Который мог бы играть в РФПЛ − но для него это слишком дорого.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Шинник»
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