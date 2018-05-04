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Город, у которого в последний момент забрали ЧМ-2018. Денег мало, главный конкурент футбола − хоккей
Главные новости
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РПЛ возвращается ! Как сыграют «Спартак», «Зенит», ЦСКА и другие?
16:51
Сестра Промеса: «Квинси насрать на семью. Желаю ему удачи в России»
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16:36
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2
16:16
Джикия изменил мнение насчет перехода российского футбола в Азию
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Все новости
28 февраля
23:23
Газизов отреагировал на слова Канчельскиса о том, что он угрожал избить игроков «Уфы» битой
2
22:59
«Возьму биту и пойду бить футболистов». Канчельскис рассказал об угрозах Газизова после поражения
2
27 февраля
17:38
Ширяев: «Играл против Мозеса и Промеса. Не могу сказать, что космического уровня игроки»
5
15:16
Видео
Евсеев показал форвардам «Шинника», как надо забивать
1
07:32
В «Локомотиве» отреагировали на новость о возможной покупке «Велеса»
26 февраля
18:14
Стало известно, сколько «Локомотив» готов потратить на покупку «Велеса»
7
12:37
«СКА-Хабаровск» примет «Динамо» Мх в матче Первой лиги в Санкт-Петербурге
11:21
«Локомотив» планирует купить «Велес» и клуб Второй лиги
7
25 февраля
23:58
Уридия: «Командам Первой лиги платят двойные-тройные премиальные даже за ничью против «Рубина»
14:28
«Рубин» расторг контракт с Чуперкой. Он провел в клубе девять месяцев
24 февраля
12:48
Мойзес: «Хочу остаться в ЦСКА после окончания аренды. Я рад играть в России»
23 февраля
12:12
Фото
«Велес» арендовал нападающего «Ростова»
11:45
«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле
00:39
Фото
«Рубин» спустя пять лет вернул Набиуллина
22 февраля
22:33
«Он реваншист». Галактионов объяснил выход Дзюбы в старте на матч со «Спартаком»
1
13:46
Кафанов рассказал, как «Рубин» отказался покупать Буффона в 2009 году
11:39
В России сегодня последний день трансферного окна
1
10:10
«Иногда я думал: «О чем она говорит?». Чорлука – о Смородской
20 февраля
23:55
Президент «Наполи» рассказал, сколько «Рубин» требовал за Хвичу три года назад
12
20:57
Фото
«Уфа» бесплатно подписала воспитанника ЦСКА
18:47
«Рубин» начал закрывать долги перед 11 агентами
12:40
«Ты почему по-русски разговариваешь?». На сына пресс-атташе тульского «Арсенала» напали на матче «Базеля»
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12:20
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
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11:40
«Урал» объявил о переходе Гаджимурадова в «Динамо» Мх
10:38
Гаджимурадов проведет остаток сезона в Первой лиге. В сентябре им интересовался «Спартак»
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08:30
Газизов прокомментировал финансовое положение «Уфы»
01:35
Уткульбаев ответил на вопрос, соответствует ли «Рубин» уровню команды РПЛ
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Газизов объяснил, почему Павлюченко отказался подписывать контракт с «Уфой»
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Город, у которого в последний момент забрали ЧМ-2018. Денег мало, главный конкурент футбола − хоккей
Бомбардир.ру
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Голосов:
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04.05.2018 18:35
Россия. ФНЛ
Россия
Шинник
Атмосферный репортаж о типичных бедах футбола в провинции на примере одного клуба. Который мог бы играть в РФПЛ − но для него это слишком дорого.
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Источник:
Бомбардир.ру
Фото:
ФК «Шинник»
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Голосов:
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