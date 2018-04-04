Ну что, «Спартак» уже выиграл Кубок?

Кажется, да. Или не совсем?

«Спартак» и «Крылья» все-таки сыграли тот самый четвертьфинал – спустя месяц после шумной отмены в конце февраля. И, кажется, плохая погода была бы единственным шансем самарцев хоть как-то зацепиться за игру. «Спартак» провел уверенный и спокойный матч. Всю игру доминировал, быстро забил, а первый по-настоящему опасный момент у своих ворот получил только спустя полчаса игры. К тому же у москвичей на стадионе была качественная поддержка – целая трибуна активных фанатов.

twit text — Максон (@_Kate_McKay_) 4 апреля 2018 г.

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Во втором тайме москвичи спокойно добили вялых хозяев и забили еще два гола сверху. Комбинации между треугольником Промес-Зе Луиш-Адриано – уровень без шансов. Единственное, на что хватило «Крылья», это один гол в самом конце.

Итак. Мы точно знаем, что в финале Кубка сыграют один клуб из РФПЛ и один клуб из ФНЛ. Очевидно, что теперь вся кубковая интрига сводится только к одному: «Выиграет ли «Спартак»?



С одной стороны – конечно.

1. Он слишком явный фаворит на фоне любого из трех других полуфиналистов. И по составу, и по опыту, и по психологическому настрою. Спартаковцы без проблем пробежали три стадии – могут так же пробежать и еще две.



2. «Спартак» сейчас в отличной форме. В последних пяти матчах – четыре победы и одна ничья. Это даже лучше, чем у лидера РФПЛ «Локомотива».

Но с другой стороны – есть пара нюансов.

1. «Спартаку», безусловно, нужен этот кубок. Но еще нужнее ему второе подряд чемпионство. «Локо» снизил темп, и у красно-белых есть реальный шанс его догнать. Ключевые матчи в чемпионате – как раз в середине апреля, когда пройдут полуфиналы Кубка, и в первой половине мая, когда состоятся два последних тура и финал. Учитывая список травмированных, у Карреры могут возникнуть проблемы с распределением сил. Если такое правда случится – выбор очевиден.



2. Удивительно, но против «Спартака» статистика личных встреч. С «Тосно», которое в конце сезона, возможно, отвалится в ФНЛ спартаковцы играли трижды: и это одна победа, ничья и одно поражение. Последнее случилось как раз в знаменитом кубковом матче 2014-го. С «Авангардом» «Спартак» никогда не играл. А вот с «Шинником» статистика, на первый взгляд, идеальная: 16 побед при одном поражении в 23 матчах. Но то самое поражение от ярославцев тоже случилось в Кубке – в далеком 2001-м.

Что думаете?