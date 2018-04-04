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    Ну что, «Спартак» уже выиграл Кубок?


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    Голосов: 6
    04.04.2018 19:21
    Кажется, да. Или не совсем?

    «Спартак» и «Крылья» все-таки сыграли тот самый четвертьфинал – спустя месяц после шумной отмены в конце февраля. И, кажется, плохая погода была бы единственным шансем самарцев хоть как-то зацепиться за игру. «Спартак» провел уверенный и спокойный матч. Всю игру доминировал, быстро забил, а первый по-настоящему опасный момент у своих ворот получил только спустя полчаса игры. К тому же у москвичей на стадионе была качественная поддержка – целая трибуна активных фанатов.

    Во втором тайме москвичи спокойно добили вялых хозяев и забили еще два гола сверху. Комбинации между треугольником Промес-Зе Луиш-Адриано – уровень без шансов. Единственное, на что хватило «Крылья», это один гол в самом конце.

    Итак. Мы точно знаем, что в финале Кубка сыграют один клуб из РФПЛ и один клуб из ФНЛ. Очевидно, что теперь вся кубковая интрига сводится только к одному: «Выиграет ли «Спартак»?

    С одной стороны – конечно.

    1. Он слишком явный фаворит на фоне любого из трех других полуфиналистов. И по составу, и по опыту, и по психологическому настрою. Спартаковцы без проблем пробежали три стадии – могут так же пробежать и еще две.

    2. «Спартак» сейчас в отличной форме. В последних пяти матчах – четыре победы и одна ничья. Это даже лучше, чем у лидера РФПЛ «Локомотива».

    Но с другой стороны – есть пара нюансов.

    1. «Спартаку», безусловно, нужен этот кубок. Но еще нужнее ему второе подряд чемпионство. «Локо» снизил темп, и у красно-белых есть реальный шанс его догнать. Ключевые матчи в чемпионате – как раз в середине апреля, когда пройдут полуфиналы Кубка, и в первой половине мая, когда состоятся два последних тура и финал. Учитывая список травмированных, у Карреры могут возникнуть проблемы с распределением сил. Если такое правда случится – выбор очевиден.

    2. Удивительно, но против «Спартака» статистика личных встреч. С «Тосно», которое в конце сезона, возможно, отвалится в ФНЛ спартаковцы играли трижды: и это одна победа, ничья и одно поражение. Последнее случилось как раз в знаменитом кубковом матче 2014-го. С «Авангардом» «Спартак» никогда не играл. А вот с «Шинником» статистика, на первый взгляд, идеальная: 16 побед при одном поражении в 23 матчах. Но то самое поражение от ярославцев тоже случилось в Кубке – в далеком 2001-м.

    Что думаете?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Спартака»
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 апреля 2018, 19:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      на сталинградской земле свиньям места нет

      -4
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    • ...
      Рейтинг: -9

      sport1601 5 апреля 2018, 15:28

      Прогнозы футбoльных матчей -> bets-info.ru

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 5 апреля 2018, 14:34

      спартак берет кубок, уфа в европе)

      0
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      Рейтинг: +444

      vshter76 5 апреля 2018, 13:01

      Только сами себе могут помешать

      3
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 апреля 2018, 11:37

      надо ребята постараться !!!Спартак вперед!!кубок и чемпионство!!!!

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > Александ1982 6 апреля 2018, 00:08

      не плохо бы!

      0
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      Рейтинг: -16

      sport1409 5 апреля 2018, 11:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прoгнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Strig 5 апреля 2018, 07:36

      ЩАС....

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 5 апреля 2018, 06:39

      сейчаз

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28706

      silver29 4 апреля 2018, 20:53

      Боремся за чемпионство это сейчас главное, подвернется и кубок возьмем, золотой дубль не помешает.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 апреля 2018, 20:30

      не будем раньше времени о победе в кубке рассуждать, еще предстоят непростые игры где от нас потребуется все наше умение и мастерство, главное сохранять концентрацию и боевой настрой до самого конца.

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