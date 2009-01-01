Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Пасуш де Феррейра
Результаты
Пасуш де Феррейра - результаты матчей
Пасуш
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Капиталь до Мовель
Сайт:
http://www.fcpf.pt/
Тренер:
Сезар Пейшоту
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Португалия. Примейра. 2022/2023
Португалия. Примейра. 2021/2022
Лига конференций. 2021/2022
Португалия. Примейра. 2020/2021
Португалия. Примейра. 2019/2020
Португалия. Примейра. 2017/2018
Португалия. Примейра. 2016/2017
Португалия. Примейра. 2015/2016
Португалия. Примейра. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Португалия. Высшая лига. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Португалия. Высшая лига. 2012/2013
Португалия. Высшая лига. 2011/2012
Португалия. Кубок. 2010/2011
Португалия. Высшая лига. 2010/2011
Чемпионат Португалии. 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
27.05 | 22:30
Брага
3 : 0
Пасуш де Феррейра
21.05 | 20:00
Пасуш де Феррейра
3 : 1
Риу Аве
13.05 | 17:30
Шавиш
2 : 0
Пасуш де Феррейра
07.05 | 22:30
Пасуш де Феррейра
0 : 4
Спортинг
29.04 | 20:00
Визела
1 : 2
Пасуш де Феррейра
22.04 | 22:30
Пасуш де Феррейра
0 : 2
Порту
15.04 | 17:30
Маритиму
3 : 1
Пасуш де Феррейра
08.04 | 20:00
Пасуш де Феррейра
1 : 3
Фамаликан
01.04 | 20:00
Витория Гимараеш
0 : 0
Пасуш де Феррейра
18.03 | 21:00
Арука
1 : 1
Пасуш де Феррейра
11.03 | 18:30
Пасуш де Феррейра
1 : 0
Санта-Клара
06.03 | 23:15
Каза Пиа
2 : 1
Пасуш де Феррейра
26.02 | 21:00
Пасуш де Феррейра
1 : 3
Боавишта
18.02 | 21:00
Эшторил
1 : 3
Пасуш де Феррейра
06.02 | 22:00
Портимоненси
1 : 0
Пасуш де Феррейра
31.01 | 22:00
Пасуш де Феррейра
2 : 1
Жил Висенте
26.01 | 23:15
Пасуш де Феррейра
0 : 2
Бенфика
21.01 | 18:30
Пасуш де Феррейра
1 : 2
Брага
14.01 | 21:00
Риу Аве
0 : 1
Пасуш де Феррейра
08.01 | 18:30
Пасуш де Феррейра
1 : 1
Шавиш
30.12 | 00:15
Спортинг
3 : 0
Пасуш де Феррейра
13.11 | 18:30
Пасуш де Феррейра
0 : 2
Визела
05.11 | 21:00
Порту
4 : 0
Пасуш де Феррейра
28.10 | 22:15
Пасуш де Феррейра
0 : 1
Маритиму
22.10 | 17:30
Фамаликан
2 : 1
Пасуш де Феррейра
08.10 | 22:30
Пасуш де Феррейра
0 : 1
Витория Гимараеш
02.10 | 20:00
Пасуш де Феррейра
1 : 1
Арука
17.09 | 17:30
Санта-Клара
1 : 1
Пасуш де Феррейра
11.09 | 17:30
Пасуш де Феррейра
2 : 3
Каза Пиа
05.09 | 21:00
Боавишта
1 : 0
Пасуш де Феррейра
30.08 | 22:15
Бенфика
3 : 2
Пасуш де Феррейра
26.08 | 22:15
Пасуш де Феррейра
0 : 3
Эшторил
15.08 | 22:30
Пасуш де Феррейра
0 : 3
Портимоненси
08.08 | 22:15
Жил Висенте
1 : 0
Пасуш де Феррейра
Главные новости
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
3
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Фото
Брозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
12
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+