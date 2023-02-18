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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Пасуш де Феррейра
Эшторил - Пасуш де Феррейра: обзор матча 18 февраля 2023
Эшторил
18.02.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 21 тур
1 : 3
Завершен
Пасуш де Феррейра
50'
Ч. Жеральдеш
16'
А. Буцке
26'
Н. Томас
65'
Д. Холсгров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Пасуш де Феррейра
81'
Замена
М. Джалу
️️️️
Д. Холсгров
81'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Н. Томас
Замена
Ж. Маркеш
️️️️
Т. Гувейя
78'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Ж. Карвалью
78'
72'
Желтая карточка
Уилтон
68'
Замена
А. Гедеш
️️️️
А. Буцке
Замена
Р. Гитан
️️️️
Т. Араужо
68'
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
Ч. Жеральдеш
67'
65'
ГОЛ! 1:3!
Д. Холсгров
Пас отдал
П. Бернарду
63'
Желтая карточка
Д. Холсгров
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Кассиано
61'
59'
Замена
Уилтон
️️️️
Э. Инфанде
59'
Замена
П. Бернарду
️️️️
Л. Карлос
ГОЛ! 1:2!
Ч. Жеральдеш
Пас отдал
П. Альвару
50'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Карлос
26'
ГОЛ! 0:2!
Н. Томас
Пас отдал
Д. Холсгров
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Буцке
Пас отдал
Д. Холсгров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
78
Duarte Carvalho
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Пасуш де Феррейра
28
Марафона
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
46
Руй Пиреш
ОП
10
Джордан Холсгров
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
15
Хуан Дельгадо
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
19
Мор Ндиайе
ОП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
9
Уилтон
ПВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
4-2-3-2
99
Фигейра
23
Альвару
5
Виталь
31
Жоаозиньо
22
Сантуш
78
16
12
Жеральдеш
12
Карвалью
7
Гувейя
90
Кассиано
20
Араужо
3-1-2-3-1
28
Марафона
3
Лима
14
Феригра
5
Антунеш
46
Пиреш
10
Холсгров
22
Карлос
15
Дельгадо
28
Инфанде
27
Томас
17
Буцке
20
Араужо
99
Гитан
99
Гитан
20
Араужо
7
Гувейя
33
Маркеш
33
Маркеш
7
Гувейя
12
Жеральдеш
7
Мартиньш
7
Мартиньш
12
Жеральдеш
90
Кассиано
20
Карлос
20
Карлос
90
Кассиано
12
Карвалью
96
Эдуардо
96
Эдуардо
12
Карвалью
27
Томас
2
Силва
2
Силва
27
Томас
22
Карлос
8
Бернарду
8
Бернарду
22
Карлос
10
Холсгров
20
Джалу
20
Джалу
10
Холсгров
28
Инфанде
9
Уилтон
9
Уилтон
28
Инфанде
17
Буцке
15
Гедеш
15
Гедеш
17
Буцке
Остались в запасе
Эшторил
Пасуш де Феррейра
13
Педру Силва
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
13
Игор Векич
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Статистика матча Эшторил - Пасуш де Феррейра
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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