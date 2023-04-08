Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Фамаликан
Пасуш де Феррейра - Фамаликан: обзор матча 08 апреля 2023
Пасуш де Феррейра
08.04.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 27 тур
1 : 3
Завершен
Фамаликан
34'
Э. Инфанде
41'
Й. Кадис
70'
И. Хайме
87'
И. Хайме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Фамаликан
87'
ГОЛ! 1:3!
И. Хайме
Пас отдал
Ф. Моура
84'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
З. Юссуф
84'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
Отавио
Замена
Z. Oliveira
️️️️
П. Бернарду
81'
Замена
Л. Карлос
️️️️
Д. Холсгров
81'
75'
Замена
Денилсон
️️️️
Й. Кадис
70'
ГОЛ! 1:2!
И. Хайме
Пас отдал
А. Добре
Желтая карточка
П. Бернарду
69'
67'
Замена
А. Добре
️️️️
Г. Са
Замена
М. Джалу
️️️️
А. Гедеш
60'
Замена
Фабио
️️️️
Р. Пиреш
60'
Желтая карточка
Н. Лима
50'
Замена
Н. Томас
️️️️
Э. Инфанде
42'
41'
ГОЛ! 1:1!
Й. Кадис
Пас отдал
И. Родригес
ГОЛ! 1:0!
Э. Инфанде
Пас отдал
П. Бернарду
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
46
Руй Пиреш
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Риччели
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
8
Густаво Са
АП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Пасуш де Феррейра
14
Эрик Феригра
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
9
Уилтон
ПВ
12
Ze Oliveira
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
20
Давид Тавареш
ЦП
19
Пабло
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Векич
3
Лима
26
Маракас
5
Антунеш
2
Силва
46
Пиреш
8
Бернарду
10
Холсгров
10
Гайтан
28
Инфанде
15
Гедеш
4-1-1-2-2
1
Жуниор
5
Риччели
6
Отавио
5
Пенетра
74
Моура
11
Коломбатто
28
Юссуф
8
Са
24
Хайме
7
Родригес
29
Кадис
10
Холсгров
22
Карлос
22
Карлос
10
Холсгров
15
Гедеш
20
Джалу
20
Джалу
15
Гедеш
28
Инфанде
27
Томас
27
Томас
28
Инфанде
8
Бернарду
12
12
8
Бернарду
46
Пиреш
90
Фабио
90
Фабио
46
Пиреш
28
Юссуф
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
28
Юссуф
6
Отавио
12
Ассунсао
12
Ассунсао
6
Отавио
8
Са
29
Добре
29
Добре
8
Са
29
Кадис
10
Денилсон
10
Денилсон
29
Кадис
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Фамаликан
14
Эрик Феригра
ЦЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
9
Уилтон
ПВ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
19
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
14
Эрик Феригра
ЦЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
9
Уилтон
ПВ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
19
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Фамаликан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Фамаликан
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+