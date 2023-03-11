Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Санта-Клара
Пасуш де Феррейра - Санта-Клара: обзор матча 11 марта 2023
Пасуш де Феррейра
11.03.2023, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 24 тур
1 : 0
Завершен
Санта-Клара
54'
Антунеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Санта-Клара
Замена
Ж. Силва
️️️️
Антунеш
87'
82'
Замена
М. Баби
️️️️
Аллано
Желтая карточка
Маракас
80'
Замена
Э. Инфанде
️️️️
Н. Томас
78'
Замена
Уилтон
️️️️
Н. Гайтан
78'
Замена
Фабио
️️️️
А. Буцке
76'
73'
Желтая карточка
Аллано
Желтая карточка
Н. Томас
73'
73'
Замена
Б. Алмейда
️️️️
Нану
71'
Желтая карточка
В. Бобсин
Желтая карточка
Марафона
66'
62'
Желтая карточка
П. Энрике
61'
Замена
Г. Силва
️️️️
Рилдо
61'
Замена
В. Бобсин
️️️️
Б. Жордау
Желтая карточка
Н. Гайтан
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Антунеш
54'
51'
Желтая карточка
Б. Жордау
Замена
Л. Карлос
️️️️
Р. Пиреш
46'
Желтая карточка
Р. Пиреш
45'
+2
36'
Желтая карточка
Рилдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
28
Марафона
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
46
Руй Пиреш
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
32
МТ
ЛЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
20
Адриано
ОП
6
Бруну Жордау
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Walter González
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
22
Луис Карлос
ЦП
20
Tiago Ribeiro
ЦП
9
Уилтон
ПВ
28
Эрнани Инфанде
ПВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Санта-Клара
74
Marcos Díaz
ВР
16
Итало
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
8
Виктор Бобсин
ОП
10
Costinha
ЦП
11
Габриэл Силва
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
3-1-3-2-1
28
Марафона
3
Лима
26
Маракас
5
Антунеш
46
Пиреш
10
Гайтан
10
Холсгров
8
Бернарду
27
Томас
15
Дельгадо
17
Буцке
3-3-1-2-1
12
Батиста
40
Ногейра
23
Энрике
6
14
Нану
20
Адриано
32
МТ
6
Жордау
37
Рилдо
2
Аллано
9
5
Антунеш
2
Силва
2
Силва
5
Антунеш
46
Пиреш
22
Карлос
22
Карлос
46
Пиреш
10
Гайтан
9
Уилтон
9
Уилтон
10
Гайтан
27
Томас
28
Инфанде
28
Инфанде
27
Томас
17
Буцке
90
Фабио
90
Фабио
17
Буцке
6
Жордау
8
Бобсин
8
Бобсин
6
Жордау
14
Нану
8
Алмейда
8
Алмейда
14
Нану
37
Рилдо
11
Силва
11
Силва
37
Рилдо
2
Аллано
17
Баби
17
Баби
2
Аллано
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Санта-Клара
13
Игор Векич
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
74
Marcos Díaz
ВР
16
Итало
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
10
Costinha
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Остались в запасе
74
Marcos Díaz
ВР
16
Итало
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
10
Costinha
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Санта-Клара
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Санта-Клара
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+