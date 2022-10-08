Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Витория Гимараеш
Пасуш де Феррейра - Витория Гимараеш: обзор матча 08 октября 2022
Пасуш де Феррейра
08.10.2022, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 9 тур
0 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
9'
Н. Луж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Витория Гимараеш
90'
+2
Замена
R. Ogawa
️️️️
А. Фрейташ
Желтая карточка
Антунеш
90'
Красная карточка
Антунеш
90'
88'
Желтая карточка
А. Фрейташ
Желтая карточка
Н. Лима
86'
78'
Желтая карточка
А. Андре
Желтая карточка
Э. Феригра
78'
Замена
Н. Лима
️️️️
Ф. Рамос
75'
Замена
Н. Филипп Коффи
️️️️
М. Джалу
75'
71'
Замена
Д. Силва
️️️️
Т. Силва
70'
Замена
️️️️
Н. Луж
64'
Желтая карточка
А. Сафира
63'
Замена
А. Сафира
️️️️
А. Силва
Желтая карточка
Антунеш
61'
Замена
Кайку
️️️️
Н. Томас
60'
Желтая карточка
М. Джалу
53'
Замена
А. Салес
️️️️
Р. Пиреш
51'
46'
Замена
M. Tounkara
️️️️
R. Lameiras
45'
+2
Желтая карточка
И. Бамба
41'
Вторая желтая
А. Амару
25'
Желтая карточка
А. Амару
Желтая карточка
Р. Пиреш
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
Н. Луж
Пас отдал
А. Фрейташ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
27
Найджел Томас
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
9
Уилтон
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦЗ
25
Афоншу Фрейташ
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Пасуш де Феррейра
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
11
Кайку
ПВ
9
Артур Салес
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
12
Ze Oliveira
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
Витория Гимараеш
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
3-3-1-3
13
Векич
32
Рамос
14
Феригра
5
Антунеш
46
Пиреш
24
Тома
27
Томас
15
Дельгадо
17
Буцке
20
Джалу
9
Уилтон
4-5-1
14
Варела
17
Вильянуэва
6
Зе Карлуш
25
Фрейташ
13
Амару
10
21
Андре Андре
70
Силва
22
Бамба
10
Луж
33
Силва
32
Рамос
3
Лима
3
Лима
32
Рамос
27
Томас
11
Кайку
11
Кайку
27
Томас
46
Пиреш
9
Салес
9
Салес
46
Пиреш
20
Джалу
19
Коффи
19
Коффи
20
Джалу
10
29
29
10
70
Силва
80
Силва
80
Силва
70
Силва
25
Фрейташ
7
7
25
Фрейташ
33
Силва
9
Сафира
9
Сафира
33
Силва
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Витория Гимараеш
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
12
Ze Oliveira
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
10
Майкл Джонстон
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
12
Ze Oliveira
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
Остались в запасе
10
Майкл Джонстон
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Витория Гимараеш
6
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Витория Гимараеш
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+