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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Пасуш де Феррейра
Порту - Пасуш де Феррейра: обзор матча 05 ноября 2022
Порту
05.11.2022, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 12 тур
4 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
4'
Эванилсон
32'
М. Тареми
39'
Эванилсон
55'
Х. Дельгадо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Пасуш де Феррейра
88'
Желтая карточка
М. Джалу
Замена
Г. Борхес
️️️️
М. Тареми
83'
Желтая карточка
Ж. Мариу
82'
79'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Уилтон
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
71'
69'
Желтая карточка
Х. Дельгадо
Желтая карточка
М. Груйич
68'
62'
Замена
Н. Томас
️️️️
Н. Гайтан
Замена
Галено
️️️️
Р. Консейсау
62'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
С. Эустакиу
61'
Замена
М. Груйич
️️️️
М. Урибе
61'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Х. Дельгадо
Пас отдал
Эванилсон
55'
46'
Замена
А. Буцке
️️️️
Ф. Рамос
46'
Замена
Б. Тома
️️️️
Антунеш
45'
Желтая карточка
Р. Пиреш
ГОЛ! 3:0!
Эванилсон
39'
ГОЛ! 2:0!
М. Тареми
32'
26'
Замена
П. Ганшаш
️️️️
T. Ilori
ГОЛ! 1:0!
Эванилсон
Пас отдал
С. Эустакиу
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
9
Уилтон
ПВ
15
Хуан Дельгадо
ПВ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Пасуш де Феррейра
2
Жорже Силва
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Кайку
ПВ
12
Ze Oliveira
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
4-2-2-2
99
Кошта
18
Венделл
15
Кардосо
5
Маркано
27
Консейсау
46
Эустакиу
8
Урибе
11
Пепе
25
Отавио
9
Тареми
9
Эванилсон
4-1-1-3-1
1
Жорди
3
Лима
34
5
Антунеш
32
Рамос
46
Пиреш
10
Гайтан
15
Дельгадо
20
Джалу
9
Уилтон
19
Коффи
46
Эустакиу
17
Мариу
17
Мариу
46
Эустакиу
8
Урибе
8
Груйич
8
Груйич
8
Урибе
27
Консейсау
13
Галено
13
Галено
27
Консейсау
9
Тареми
11
Борхес
11
Борхес
9
Тареми
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
9
Уилтон
2
Силва
2
Силва
9
Уилтон
34
4
Ганшаш
4
Ганшаш
34
10
Гайтан
27
Томас
27
Томас
10
Гайтан
5
Антунеш
24
Тома
24
Тома
5
Антунеш
32
Рамос
17
Буцке
17
Буцке
32
Рамос
Остались в запасе
Порту
Пасуш де Феррейра
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
11
Кайку
ПВ
12
Ze Oliveira
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Остались в запасе
11
Кайку
ПВ
12
Ze Oliveira
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Порту - Пасуш де Феррейра
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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