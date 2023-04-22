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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Порту
Пасуш де Феррейра - Порту: обзор матча 22 апреля 2023
Пасуш де Феррейра
22.04.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 29 тур
0 : 2
Завершен
Порту
66'
М. Тареми (П)
83'
Т. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Порту
86'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
Отавио
86'
Замена
М. Груйич
️️️️
М. Урибе
83'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мартинес
Пас отдал
Д. Намасо
78'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
77'
Замена
Д. Намасо
️️️️
М. Тареми
Замена
Н. Томас
️️️️
Р. Пиреш
76'
Замена
Фабио
️️️️
А. Гедеш
76'
68'
Желтая карточка
И. Маркано
66'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Тареми
61'
Замена
А. Франку
️️️️
В. Манафа
Замена
T. Ribeiro
️️️️
Х. Дельгадо
58'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Л. Карлос
58'
Замена
П. Бернарду
️️️️
Н. Гайтан
46'
Желтая карточка
Х. Дельгадо
45'
+5
Вторая желтая
Д. Холсгров
45'
+3
Желтая карточка
Д. Холсгров
45'
+2
Желтая карточка
Р. Пиреш
40'
Желтая карточка
Н. Лима
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
9
Уилтон
ПВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Пасуш де Феррейра
20
Луиш Баштуш
ЛЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
78
Мауру Коуту
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
20
Tiago Ribeiro
ЦП
90
Фабио
ЦФ
12
Ze Oliveira
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Векич
14
Феригра
3
Лима
5
Антунеш
46
Пиреш
22
Карлос
10
Холсгров
10
Гайтан
15
Дельгадо
9
Уилтон
15
Гедеш
4-1-3-2
99
Кошта
13
Манафа
3
Пепе
5
Маркано
18
Венделл
8
Урибе
11
Пепе
25
Отавио
13
Галено
9
Тареми
9
Эванилсон
22
Карлос
2
Силва
2
Силва
22
Карлос
10
Гайтан
8
Бернарду
8
Бернарду
10
Гайтан
15
Дельгадо
20
20
15
Дельгадо
46
Пиреш
27
Томас
27
Томас
46
Пиреш
15
Гедеш
90
Фабио
90
Фабио
15
Гедеш
8
Урибе
8
Груйич
8
Груйич
8
Урибе
25
Отавио
46
Эустакиу
46
Эустакиу
25
Отавио
13
Манафа
10
Франку
10
Франку
13
Манафа
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
9
Тареми
3
Намасо
3
Намасо
9
Тареми
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Порту
20
Луиш Баштуш
ЛЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
78
Мауру Коуту
ЛВ
12
Ze Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Габриэль Верон
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
20
Луиш Баштуш
ЛЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
78
Мауру Коуту
ЛВ
12
Ze Oliveira
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Габриэль Верон
ПВ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Порту
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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