Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Пасуш де Феррейра
Витория Гимараеш - Пасуш де Феррейра: обзор матча 01 апреля 2023
Витория Гимараеш
01.04.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 26 тур
0 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Пасуш де Феррейра
80'
Замена
И. Векич
️️️️
Э. Инфанде
80'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Х. Дельгадо
Замена
R. Lameiras
️️️️
А. Фрейташ
79'
77'
Вторая желтая
Марафона
76'
Желтая карточка
Марафона
70'
Замена
Н. Томас
️️️️
Н. Гайтан
Замена
А. Силва
️️️️
А. Сафира
62'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Т. Силва
62'
57'
Замена
П. Бернарду
️️️️
А. Гедеш
57'
Замена
️️️️
Р. Пиреш
Замена
М. Джонстон
️️️️
Ж. Силва
55'
49'
Желтая карточка
Х. Дельгадо
45'
+1
Желтая карточка
Р. Пиреш
Желтая карточка
А. Сафира
45'
+1
Желтая карточка
Т. Силва
40'
6'
Желтая карточка
Маракас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
16
Кельтон Биаи
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Пасуш де Феррейра
28
Марафона
ВР
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ОП
10
Джордан Холсгров
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
15
Хуан Дельгадо
ПВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Витория Гимараеш
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
25
Matheus Índio
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
9
Уилтон
ПВ
90
Фабио
ЦФ
4-3-3
16
Биаи
25
Фрейташ
2
17
Вильянуэва
29
20
Хандель
80
Силва
70
Силва
20
Силва
9
Сафира
17
Силва
3-1-2-3-1
28
Марафона
26
Маракас
5
Антунеш
3
Лима
46
Пиреш
10
Холсгров
10
Гайтан
15
Дельгадо
20
Джалу
28
Инфанде
15
Гедеш
25
Фрейташ
10
10
25
Фрейташ
20
Силва
10
Джонстон
10
Джонстон
20
Силва
9
Сафира
33
Силва
33
Силва
9
Сафира
70
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
70
Силва
28
Инфанде
13
Векич
13
Векич
28
Инфанде
15
Дельгадо
2
Силва
2
Силва
15
Дельгадо
15
Гедеш
8
Бернарду
8
Бернарду
15
Гедеш
10
Гайтан
27
Томас
27
Томас
10
Гайтан
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Пасуш де Феррейра
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
10
Нельсон Луж
ЛВ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
34
Tiago Ilori
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
9
Уилтон
ПВ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Остались в запасе
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
10
Нельсон Луж
ЛВ
Остались в запасе
34
Tiago Ilori
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
9
Уилтон
ПВ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Статистика матча Витория Гимараеш - Пасуш де Феррейра
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Пасуш де Феррейра
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+