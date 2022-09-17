Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Пасуш де Феррейра
Санта-Клара - Пасуш де Феррейра: обзор матча 17 сентября 2022
Санта-Клара
17.09.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 7 тур
1 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
7'
Г. Силва
53'
М. Джалу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Пасуш де Феррейра
Желтая карточка
А. Карвальо
90'
+4
84'
Замена
Б. Тома
️️️️
A. Ibrahim
79'
Замена
Н. Филипп Коффи
️️️️
М. Джалу
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
Аллано
77'
Желтая карточка
Аллано
72'
67'
Замена
Ф. Фонсека
️️️️
Н. Гайтан
65'
Желтая карточка
Х. Дельгадо
Желтая карточка
Д. Калила
63'
57'
Желтая карточка
Н. Томас
Замена
К. Тагава
️️️️
М. Баби
54'
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Джалу
46'
Замена
Н. Томас
️️️️
Уилтон
Замена
А. Карвальо
️️️️
Адриано
46'
41'
Желтая карточка
М. Джалу
Замена
Д. Калила
️️️️
П. Энрике
21'
Желтая карточка
П. Энрике
13'
ГОЛ! 1:0!
Г. Силва
Пас отдал
Рикардинью
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
20
Адриано
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
20
Матшой Джалу
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
33
Пауло
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
32
МТ
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
37
Рилдо
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
Пасуш де Феррейра
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
27
Найджел Томас
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Кайку
ПВ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
12
Ze Oliveira
ЦФ
3-1-1-5
99
95
Санья
3
Боатенг
17
Тассано
20
Адриано
2
Аллано
23
Энрике
11
Силва
21
Рикардинью
8
Бобсин
17
Баби
3-2-1-4
13
Векич
32
Рамос
14
Феригра
5
Антунеш
46
Пиреш
10
Гайтан
15
Дельгадо
17
Буцке
9
Уилтон
8
20
Джалу
23
Энрике
2
Калила
2
Калила
23
Энрике
20
Адриано
8
Карвальо
8
Карвальо
20
Адриано
2
Аллано
10
Стеванович
10
Стеванович
2
Аллано
17
Баби
11
Тагава
11
Тагава
17
Баби
10
Гайтан
2
Фонсека
2
Фонсека
10
Гайтан
9
Уилтон
27
Томас
27
Томас
9
Уилтон
8
24
Тома
24
Тома
8
20
Джалу
19
Коффи
19
Коффи
20
Джалу
Остались в запасе
Санта-Клара
Пасуш де Феррейра
12
Габриэль Батиста
ВР
33
Пауло
ЦЗ
32
МТ
ЦП
37
Рилдо
АП
35
Педро Бикальо
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
11
Кайку
ПВ
12
Ze Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
12
Габриэль Батиста
ВР
33
Пауло
ЦЗ
32
МТ
ЦП
37
Рилдо
АП
35
Педро Бикальо
ЦФ
Остались в запасе
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
11
Кайку
ПВ
12
Ze Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Санта-Клара - Пасуш де Феррейра
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Пасуш де Феррейра
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+