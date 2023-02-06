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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Пасуш де Феррейра
Портимоненси - Пасуш де Феррейра: обзор матча 06 февраля 2023
Портимоненси
06.02.2023, понедельник, 22:00
Португалия. Примейра, 19 тур
1 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
90+8'
Маурисио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Пасуш де Феррейра
ГОЛ! 1:0!
Маурисио
90'
+8
Замена
Л. Вентура
️️️️
М. Сек
85'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
П. Эштрела
85'
83'
Замена
Э. Инфанде
️️️️
Н. Томас
Замена
Маурисио
️️️️
П. Са
74'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Клисман
74'
71'
Замена
М. Джалу
️️️️
Д. Холсгров
70'
Замена
Фабио
️️️️
А. Буцке
69'
Желтая карточка
Х. Дельгадо
Желтая карточка
Клисман
64'
58'
Замена
Э. Феригра
️️️️
Л. Карлос
58'
Замена
Уилтон
️️️️
Н. Гайтан
47'
Вторая желтая
Маракас
39'
Желтая карточка
Маракас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
44
Педрао
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
21
Педру Са
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
20
Клисман
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
35
Брайан Рочес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Пасуш де Феррейра
28
Марафона
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
46
Руй Пиреш
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Портимоненси
24
Зие Уаттара
ПЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
8
Маурисио
ОП
44
Мохамед Диаби
ОП
25
Лукас Вентура
ЦП
11
Йони Гонсалес
ЦФ
1
Матеус Ногейра
ЦФ
5
Джи-Су Парк
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЛЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
9
Уилтон
ПВ
90
Фабио
ЦФ
3-3-2-1-1
23
Накамура
5
Лукас
44
Релваш
24
Сек
44
Педрао
21
Са
18
Муфи
20
Эштрела
20
Клисман
93
Жуниор
35
Рочес
3-1-3-2-1
28
Марафона
3
Лима
26
Маракас
5
Антунеш
46
Пиреш
10
Гайтан
22
Карлос
10
Холсгров
15
Дельгадо
27
Томас
17
Буцке
21
Са
8
Маурисио
8
Маурисио
21
Са
24
Сек
25
Вентура
25
Вентура
24
Сек
20
Эштрела
70
Гомеш
70
Гомеш
20
Эштрела
20
Клисман
11
Гонсалес
11
Гонсалес
20
Клисман
22
Карлос
14
Феригра
14
Феригра
22
Карлос
10
Холсгров
20
Джалу
20
Джалу
10
Холсгров
27
Томас
28
Инфанде
28
Инфанде
27
Томас
10
Гайтан
9
Уилтон
9
Уилтон
10
Гайтан
17
Буцке
90
Фабио
90
Фабио
17
Буцке
Остались в запасе
Портимоненси
Пасуш де Феррейра
24
Зие Уаттара
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
1
Матеус Ногейра
ЦФ
5
Джи-Су Парк
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЛЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Остались в запасе
24
Зие Уаттара
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
1
Матеус Ногейра
ЦФ
5
Джи-Су Парк
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЛЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Статистика матча Портимоненси - Пасуш де Феррейра
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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