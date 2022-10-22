Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Пасуш де Феррейра
Фамаликан - Пасуш де Феррейра: обзор матча 22 октября 2022
Фамаликан
22.10.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 10 тур
2 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
20'
Ж. Кадиль
46'
Ф. Моура
23'
Н. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Пасуш де Феррейра
85'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Б. Тома
Замена
А. Симойш
️️️️
З. Юссуф
82'
Замена
Р. Лима
️️️️
Х. Луис Родригес
72'
70'
Замена
Ф. Фонсека
️️️️
Х. Дельгадо
70'
Замена
Кайку
️️️️
Н. Томас
Желтая карточка
Х. Луис Родригес
66'
66'
Желтая карточка
Б. Тома
64'
Желтая карточка
Антунеш
57'
Замена
А. Буцке
️️️️
А. Салес
Замена
Й. Кадис
️️️️
А. Мильян
57'
Замена
И. Родригес
️️️️
Ж. Кадиль
57'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
Пеле
57'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Моура
Пас отдал
Х. Луис Родригес
46'
Желтая карточка
З. Юссуф
42'
31'
Желтая карточка
Р. Пиреш
23'
ГОЛ! 1:1!
Н. Томас
Пас отдал
Н. Филипп Коффи
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кадиль
Пас отдал
А. Пенетра
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
25
Пеле
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
27
Найджел Томас
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
8
Андре Симойш
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
11
Кайку
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
4-1-3-3
74
Моура
5
Риччели
4
Михай
5
Пенетра
11
Коломбатто
11
Родригес
28
Юссуф
25
Пеле
9
Мильян
1
Жуниор
28
Кадиль
3-3-1-3
13
Векич
34
32
Рамос
5
Антунеш
46
Пиреш
24
Тома
27
Томас
15
Дельгадо
9
Салес
9
Уилтон
19
Коффи
11
Родригес
28
Лима
28
Лима
11
Родригес
25
Пеле
12
Ассунсао
12
Ассунсао
25
Пеле
28
Юссуф
8
Симойш
8
Симойш
28
Юссуф
9
Мильян
29
Кадис
29
Кадис
9
Мильян
28
Кадиль
7
Родригес
7
Родригес
28
Кадиль
24
Тома
2
Силва
2
Силва
24
Тома
15
Дельгадо
2
Фонсека
2
Фонсека
15
Дельгадо
27
Томас
11
Кайку
11
Кайку
27
Томас
9
Салес
17
Буцке
17
Буцке
9
Салес
Остались в запасе
Фамаликан
Пасуш де Феррейра
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
1
Жорди
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
Остались в запасе
1
Жорди
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Фамаликан - Пасуш де Феррейра
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Фамаликан
Пасуш де Феррейра
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+