Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Пасуш де Феррейра
Риу Аве - Пасуш де Феррейра: обзор матча 14 января 2023
Риу Аве
14.01.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 16 тур
0 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
34'
Н. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Пасуш де Феррейра
Желтая карточка
Э. Боатенг
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Н. Лима
Желтая карточка
Гуга
90'
+3
88'
Замена
Э. Феригра
️️️️
М. Джалу
74'
Желтая карточка
Уилтон
73'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Н. Томас
Замена
А. Перейра
️️️️
Жозуэ
72'
Желтая карточка
Ж. Грака
68'
67'
Замена
Л. Баштуш
️️️️
Антунеш
67'
Замена
Б. Тома
️️️️
Л. Карлос
Замена
Эрнани
️️️️
М. Баэса
59'
Замена
F. Ronaldo
️️️️
P. Vitor
59'
50'
Желтая карточка
М. Джалу
Замена
Азиз
️️️️
L. Ruiz
46'
Замена
Ж. Грака
️️️️
А. Самарис
46'
44'
Желтая карточка
Марафона
Желтая карточка
А. Самарис
41'
41'
Желтая карточка
Антунеш
34'
ГОЛ! 0:1!
Н. Томас
Желтая карточка
Жозуэ
27'
15'
Желтая карточка
Н. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
6
Гуга
АП
8
Мигель Баэса
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Пасуш де Феррейра
28
Марафона
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
27
Найджел Томас
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
9
Уилтон
ПВ
15
Хуан Дельгадо
ПВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Риу Аве
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
8
Витор Гомеш
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
9
Азиз
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
9
Артур Салес
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
78
Мауру Коуту
ЦФ
4-2-2-2
91
Джонатан
23
Жозуэ
33
Сантос
3
Вильям
20
Коштинья
22
Самарис
7
8
Баэса
6
Гуга
11
9
Боатенг
3-1-2-3-1
28
Марафона
3
Лима
26
Маракас
5
Антунеш
46
Пиреш
22
Карлос
27
Томас
15
Дельгадо
20
Джалу
9
Уилтон
15
Гедеш
22
Самарис
21
Грака
21
Грака
22
Самарис
11
9
Азиз
9
Азиз
11
7
11
11
7
23
Жозуэ
95
Перейра
95
Перейра
23
Жозуэ
8
Баэса
27
Эрнани
27
Эрнани
8
Баэса
5
Антунеш
20
Баштуш
20
Баштуш
5
Антунеш
20
Джалу
14
Феригра
14
Феригра
20
Джалу
27
Томас
10
Гайтан
10
Гайтан
27
Томас
22
Карлос
24
Тома
24
Тома
22
Карлос
Остались в запасе
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
13
Игор Векич
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
9
Артур Салес
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
78
Мауру Коуту
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
9
Артур Салес
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
78
Мауру Коуту
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Риу Аве - Пасуш де Феррейра
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
Новости команд
Все
Риу Аве
Пасуш де Феррейра
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+