Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
28
3
3
82
20
62
87
34
27
4
3
73
22
51
85
34
25
3
6
75
30
45
78
34
23
5
6
71
32
39
74
34
15
9
10
36
37
-1
54
34
16
5
13
34
39
-5
53
34
12
10
12
35
40
-5
46
34
13
5
16
39
47
-8
44
34
12
8
14
43
54
-11
44
34
11
8
15
31
40
-9
41
34
11
7
16
34
38
-4
40
34
10
10
14
36
43
-7
40
34
10
7
17
32
41
-9
37
34
10
5
19
33
49
-16
35
34
10
4
20
25
48
-23
34
34
7
5
22
32
63
-31
26
34
6
5
23
26
62
-36
23
34
5
7
22
26
58
-32
22
Команда
3
4
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
1
1
48
12
36
46
17
15
0
2
44
11
33
45
17
13
2
2
42
12
30
41
17
13
2
2
40
11
29
41
17
10
3
4
18
12
6
33
17
10
2
5
22
17
5
32
17
8
6
3
23
21
2
30
17
9
1
7
21
19
2
28
17
8
3
6
18
14
4
27
17
6
6
5
15
14
1
24
17
6
5
6
18
17
1
23
17
6
5
6
20
21
-1
23
17
7
2
8
20
24
-4
23
17
6
3
8
21
23
-2
21
17
6
3
8
14
21
-7
21
17
5
4
8
18
19
-1
19
17
4
5
8
18
29
-11
17
17
3
2
12
13
33
-20
11
Команда
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
2
2
34
8
26
41
17
12
4
1
29
11
18
40
17
12
1
4
35
19
16
37
17
10
3
4
29
20
9
33
17
6
5
6
15
19
-4
23
17
5
7
5
14
20
-6
22
17
6
3
8
16
19
-3
21
17
6
2
9
16
27
-11
20
17
5
3
9
13
23
-10
18
17
4
4
9
18
28
-10
16
17
4
2
11
20
33
-13
14
17
4
1
12
17
27
-10
13
17
4
1
12
11
27
-16
13
17
2
7
8
18
29
-11
13
17
3
3
11
13
25
-12
12
17
3
3
11
13
29
-16
12
17
1
2
14
8
29
-21
5
17
1
2
14
11
40
-29
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире