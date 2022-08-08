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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Пасуш де Феррейра
Жил Висенте - Пасуш де Феррейра: обзор матча 08 августа 2022
Жил Висенте
08.08.2022, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 1 тур
1 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
85'
А. Алипур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Пасуш де Феррейра
ГОЛ! 1:0!
А. Алипур
85'
81'
Желтая карточка
М. Джалу
Замена
А. Алипур
️️️️
К. Фуджимото
79'
Замена
Б. Анне
️️️️
Х. Боселли
70'
70'
Замена
L. Silva
️️️️
Уилтон
67'
Желтая карточка
Жорди
Желтая карточка
Э. Гомеш
65'
62'
Желтая карточка
Антунеш
54'
Желтая карточка
Д. Холсгров
51'
Замена
Д. Холсгров
️️️️
Л. Карлос
45'
Желтая карточка
Х. Дельгадо
32'
Желтая карточка
Р. Пиреш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
19
Каня Фуджимото
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
8
Матеус Буэно
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Пасуш де Феррейра
5
Антунеш
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Уилтон
ЦФ
1
Жорди
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Жил Висенте
44
Томаш Араужо
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
25
Педру Тиба
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
93
Элдер Сантана
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
Пасуш де Феррейра
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
23
Lucas Silva
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
4-1-2-2
26
Фернандеш
55
Гомеш
3
Кунья
17
Вейга
6
Карвальо
19
Фуджимото
21
Боселли
42
Эндрю
8
Буэно
3-4-2
5
Антунеш
3
Лима
4
Ганшаш
22
Карлос
15
Дельгадо
10
Гайтан
46
Пиреш
1
Жорди
9
Уилтон
Наварро
25
Педру Тиба
25
Педру Тиба
Наварро
19
Фуджимото
9
Алипур
9
Алипур
19
Фуджимото
21
Боселли
11
Анне
11
Анне
21
Боселли
22
Карлос
10
Холсгров
10
Холсгров
22
Карлос
9
Уилтон
23
23
9
Уилтон
Остались в запасе
Жил Висенте
Пасуш де Феррейра
44
Томаш Араужо
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
17
Mizuki Arai
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
93
Элдер Сантана
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
20
Матшой Джалу
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
44
Томаш Араужо
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
17
Mizuki Arai
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
93
Элдер Сантана
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
Остались в запасе
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
20
Матшой Джалу
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Жил Висенте - Пасуш де Феррейра
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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Жил Висенте
Пасуш де Феррейра
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