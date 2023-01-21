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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Брага
Пасуш де Феррейра - Брага: обзор матча 21 января 2023
Пасуш де Феррейра
21.01.2023, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 17 тур
1 : 2
Завершен
Брага
68'
Д. Холсгров
58'
Витинья
90+8'
С. Банза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Брага
Красная карточка
Маракас
90'
+9
90'
+8
ГОЛ! 1:2!
С. Банза
Замена
Б. Тома
️️️️
Н. Гайтан
78'
75'
Замена
С. Банза
️️️️
Ю. Медейрос
75'
Замена
К. Борха
️️️️
Н. Секейра
ГОЛ! 1:1!
Д. Холсгров
68'
Замена
Н. Томас
️️️️
Уилтон
61'
Замена
А. Буцке
️️️️
А. Гедеш
61'
59'
Замена
А. Джало
️️️️
Э. Инфанде
58'
ГОЛ! 0:1!
Витинья
Пас отдал
А. Руис
Желтая карточка
Л. Карлос
38'
38'
Желтая карточка
А. Орта
20'
Желтая карточка
Н. Секейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
28
Марафона
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
9
Уилтон
ПВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
24
Бастьен Тома
ЦП
9
Артур Салес
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
24
Симон Банза
ЦФ
3-1-3-2-1
28
Марафона
20
Баштуш
26
Маракас
3
Лима
46
Пиреш
10
Гайтан
10
Холсгров
22
Карлос
15
Дельгадо
9
Уилтон
15
Гедеш
4-2-1-3
1
Матеус
2
Гомес
6
Секейра
15
Оливейра
3
Тормена
73
Мусрати
6
Орта
28
Инфанде
45
Медейрос
9
Витинья
9
Руис
10
Гайтан
24
Тома
24
Тома
10
Гайтан
9
Уилтон
27
Томас
27
Томас
9
Уилтон
15
Гедеш
17
Буцке
17
Буцке
15
Гедеш
6
Секейра
26
Борха
26
Борха
6
Секейра
28
Инфанде
25
Джало
25
Джало
28
Инфанде
45
Медейрос
24
Банза
24
Банза
45
Медейрос
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Брага
13
Игор Векич
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
9
Артур Салес
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
12
Тиагу Са
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
9
Артур Салес
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Брага
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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