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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Жил Висенте
Пасуш де Феррейра - Жил Висенте: обзор матча 31 января 2023
Пасуш де Феррейра
31.01.2023, вторник, 22:00
Португалия. Примейра, 18 тур
2 : 1
Завершен
Жил Висенте
34'
А. Буцке
58'
Н. Лима
68'
Ф. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Жил Висенте
90'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
Карраша
89'
Желтая карточка
Т. Араужо
Замена
Э. Феригра
️️️️
Л. Карлос
87'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Н. Гайтан
87'
84'
Замена
К. Вильодрес
️️️️
В. Карвальо
Желтая карточка
Марафона
82'
Желтая карточка
Р. Пиреш
80'
Замена
М. Джалу
️️️️
Д. Холсгров
79'
Замена
Фабио
️️️️
А. Буцке
72'
Замена
Уилтон
️️️️
Н. Томас
72'
68'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Наварро
ГОЛ! 2:0!
Н. Лима
58'
42'
Желтая карточка
А. Алипур
ГОЛ! 1:0!
А. Буцке
Пас отдал
Н. Гайтан
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
28
Марафона
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
46
Руй Пиреш
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Жил Висенте
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Георгий Абурджания
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЛЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
20
Матшой Джалу
АП
9
Уилтон
ПВ
90
Фабио
ЦФ
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
26
Андре Симоеш
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
20
Билел Ауашерия
ПВ
42
Эндрю
ЦФ
3-1-3-2-1
28
Марафона
3
Лима
26
Маракас
5
Антунеш
46
Пиреш
10
Гайтан
10
Холсгров
22
Карлос
27
Томас
15
Дельгадо
17
Буцке
4-1-1-1-2
33
Крицюк
27
Карраша
44
Араужо
4
Лопеш
3
Марин
6
Карвальо
8
Абурджания
19
Фуджимото
9
Алипур
9
Наварро
22
Карлос
14
Феригра
14
Феригра
22
Карлос
10
Гайтан
2
Силва
2
Силва
10
Гайтан
10
Холсгров
20
Джалу
20
Джалу
10
Холсгров
27
Томас
9
Уилтон
9
Уилтон
27
Томас
17
Буцке
90
Фабио
90
Фабио
17
Буцке
6
Карвальо
10
Вильодрес
10
Вильодрес
6
Карвальо
27
Карраша
20
Ауашерия
20
Ауашерия
27
Карраша
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Жил Висенте
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЛЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
26
Андре Симоеш
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
42
Эндрю
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЛЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
26
Андре Симоеш
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
42
Эндрю
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Жил Висенте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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