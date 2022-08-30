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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Пасуш де Феррейра
Бенфика - Пасуш де Феррейра: обзор матча 30 августа 2022
Бенфика
30.08.2022, вторник, 22:15
Португалия. Примейра, 3 тур
3 : 2
Завершен
Пасуш де Феррейра
42'
Д. Нерес
45+4'
Ж. Мариу (П)
56'
Г. Рамуш
39'
Н. Филипп Коффи
80'
Н. Филипп Коффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Пасуш де Феррейра
89'
Желтая карточка
A. Ibrahim
Желтая карточка
Э. Фернандес
84'
80'
ГОЛ! 3:2!
Н. Филипп Коффи
Пас отдал
Х. Дельгадо
Замена
Э. Араужо
️️️️
Рафа
79'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Д. Нерес
79'
69'
Замена
A. Ibrahim
️️️️
Л. Баштуш
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
67'
63'
Замена
А. Салес
️️️️
Кайку
ГОЛ! 3:1!
Г. Рамуш
Пас отдал
Ж. Мариу
56'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Мариу
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
Z. Oliveira
ГОЛ! 1:1!
Д. Нерес
Пас отдал
Рафа
42'
39'
ГОЛ! 0:1!
Н. Филипп Коффи
Пас отдал
Антунеш
35'
Желтая карточка
Ф. Рамос
Желтая карточка
Рафа
16'
14'
Желтая карточка
Д. Холсгров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Пасуш де Феррейра
5
Антунеш
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
27
Найджел Томас
ЦП
11
Кайку
ПВ
15
Хуан Дельгадо
ПВ
12
Ze Oliveira
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Пасуш де Феррейра
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
15
Vasco Sousa
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
5
Морато
18
Бах
17
Фернандес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
4-3-2-2
32
Рамос
3
Лима
20
Баштуш
5
Антунеш
46
Пиреш
10
Холсгров
27
Томас
15
Дельгадо
11
Кайку
19
Коффи
12
7
Нерес
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Нерес
27
Рафа
9
Араужо
9
Араужо
27
Рафа
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
20
Баштуш
8
8
20
Баштуш
11
Кайку
9
Салес
9
Салес
11
Кайку
Остались в запасе
Бенфика
Пасуш де Феррейра
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Рогер Шмидт
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
15
Vasco Sousa
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
22
Шикинью
АП
Остались в запасе
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
15
Vasco Sousa
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Бенфика - Пасуш де Феррейра
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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